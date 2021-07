“Red privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?” Un documental sobre periodismo, política y verdades a medias

Este 14 de julio Netflix estrenará “Red privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?”, un largometraje documental que, a través de la vida y obra del periodista mexicano Manuel Buendía, explora los vínculos que existían y aún existen entre el periodismo, la política y el espectáculo.

Red Privada era el nombre de la columna de Buendía, publicada por el diario Excélsior de la Ciudad de México y que lo colocó como el periodista con más influencia y más reconocido del panorama en México, al ser reproducida por aproximadamente 60 periódicos.

Más de 37 años después de su asesinato, dos “chivos expiatorios” y un secreto que todavía nadie quiere revelar, el homicidio del periodista solo es la punta de un iceberg y el inicio de un ciclo sin fin que sigue ahí, debajo de la alfombra, definiendo a la justicia.

30 de mayo de 1984

El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía fue asesinado al salir de su oficina en la Ciudad de México, casi en el cruce de avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma. Todos los testigos describieron al asesino como un hombre alto con corte y gorra militar.

El homicida huyó en una motocicleta que, de acuerdo con la versión oficial, era conducida por Juan Rafael Moro Ávila, agente de la Dirección Federal de Seguridad y sobrino/nieto del expresidente de México, Manuel Ávila Camacho. El asesino material fue encontrado muerto en Zacatecas tres días después.

Como autor intelectual del crimen fue detenido José Antonio Zorrillo Pérez, entonces director de la Dirección Federal de Seguridad, quien fue sentenciado a 35 años de prisión. Desde septiembre de 2013 se encuentra en prisión domiciliaria con 70 años.

Las entrevistas que se presentan en el documental muestran que él, en todo momento, se declara inocente y varios periodistas contemporáneos a Manuel Buendía explican que se trató de un chivo expiatorio, pues Zorrilla no tenía un conflicto personal con Buendía, “el conflicto estaba más arriba“.

En el documental aparece Juan Rafael Moro Ávila, sentenciado a 35 años de prisión pero liberado de manera anticipada. Afirma que él es inocente y, junto con periodistas e historiadores, pone sobre la mesa una teoría que echaría abajo la verdad histórica del caso.

¿Por qué lo mataron? A la fecha nadie sabe con exactitud quién ordenó matarlo y por qué, pero durante todos estos años las investigaciones y el archivo de la fundación Manuel Buendía, fundada en 1984, esbozan una hipótesis distinta a la oficial, una verdad escondida debajo de la alfombra junto con muchas otras.

¿Qué hay detrás del documental?

Uno de los puntos de partida para la realización de este documental fue justamente el Moro. Así nos cuenta el director de “Red privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?“, Manuel Alcalá.

Explica que cuando estaban investigando para la película Museo, en donde participó como guionista, se encontró con que el mismo día que recuperan las joyas robadas del Museo de Antropología atrapan a Zorrilla, por lo que le llamó la atención el personaje y comenzó a rascar en la historia.

“Empecé a seguir la historia en la hemeroteca, archivos y con el primer personaje que di fue con el Moro. Él fue como el que me detonó esta búsqueda porque pues en todos los periódicos estaba la versión oficial. De repente había como indicios de posibles teorías pero el Moro fue el que más me orientó hacia cuáles eran las pistas que nos pudieran llevar a una historia paralela a la versión oficial“, nos cuenta Alcalá en entrevista.

Otro parteaguas, quien aportó la información “nueva” y documentos de la CIA es el historiador americano Russell Bartley, quien les mostró incluso grabaciones con fuentes de información de la CIA.

Una de las grandes barreras para la documentación fueron los archivos y su situación precaria. El director del documental nos explica que, por ejemplo, no pudieron extraer nada del Archivo General de la Nación.

En relación al acceso a la información y a funcionarios que aún siguen en el poder, Manuel Alcalá explica que tuvo una entrevista con Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad pero entonces secretario de Gobernación. No quiso aparecer en el documental pero sí explicó lo que ya había dicho anteriormente en su libro y en la famosa carta que le contesta a Granados Chapa para su libro “Buendía: El primer asesinato de la narcopólitica en México”.

Afortunadamente uno de los accesos mas importantes a información para la realización de este documental fue por la Fundación Manuel Buendía. Miguel Ángel Sánchez de Armas, discípulo de Buendía y fundador de la fundación, les abrió las puertas al archivo que incluía todas las columnas, expediente de la investigación de su asesinato, tanto en 84 como en 89.

“De las cosas que más me dolió no tener es una recreación de la PGR del asesinato, de estas recreaciones que hacían en los 80, que sabemos que existía porque es parte del casset de una conferencia de prensa pero eso fue de lo que más me dolió no tener“.

Alcalá explica que aunque las condiciones en la época en la que vivía Buendía y la actualidad han cambiado, el riesgo para la prensa sigue existiendo e incluso en mayor magnitud.

“Desde que asesinaron a Buendía han muerto cientos de periodistas y más trágico, de los cuales no sabemos nada, no sabemos su trabajo, su nombre o es una noticia que se opaca con el próximo periodista asesinado. Y más aún la impunidad, 99% de los casos no están resueltos, no se investigan. Por ese lado la condición de la prensa es mucho más precaria, la relación de la prensa al poder es muy compleja y es una línea que los dos lados cruzan a menudo, tanto la política hace la prensa, como la prensa hace la política“.

El documental de la vida de Manuel Buendía y de lo que sucedió después de su muerte, del primer asesinato de la narcopolítica en México, es un material para no olvidar, para detectar “pistas” que ponen en tela de juicio la verdad histórica y para reconocer que, a partir de ello, la justicia opera de cierto modo, a modo.