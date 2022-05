Lo han dicho en la OMS y hasta Bill Gates: aguas con la pandemia, todavía no se acaba (y podría tirar un coletazo). Así que, para no pasar sustos como el de Marcelo Ebrard, a seguir cuidándonos.

Horas después de realizarse una reunión de alto caché en la Casa Blanca, uno de los asistentes anunció que dio positivo a COVID-19: el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

Foto: @m_ebrard

Tras darse a conocer las condición de Blinken, Marcelo Ebrard informó que, como marcan los protocolos, procedería a hacerse la prueba SARS-CoV 2.

En las fotos en las que presumió la reunión de alto caché, tanto Ebrard como Antony Blinken aparecen sin cubrebocas. Y, ahí sí, quien no esté libre de cubrebocas, que tire la primera piedra: desde hace semanas parece que ya no hay pandemia, pese a que autoridades de salud han recomendado no bajar la guardia. Así que ya no es raro ver a gente sin mascarilla. Por fortuna, todavía en espacios públicos sí, pero en reuniones privadas, ahí sí ya casi no.

Foto: Cuartoscuro

En fin, por fortuna, horas después Marcelo Ebrard informó que dio negativo en su prueba COVID-19. Fiuuuuuuuu… ya que si hubiera resultado contagiado, eso lo habría excluido de las muchas actividades que tenía programadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Seguimos adelante. Mañana ceremonia conmemorativa del 5 de mayo en Puebla e inicio de la visita a Centroamérica y el Caribe con el Presidente López Obrador”, anunció Ebrard en sus redes sociales.

Recordemos que hace unos días el buen AMLO anunció que realizará gira internacional que abarcará Centroamérica y Cuba.

Así que AMLO se irá por Guatemala, El Salvador y Honduras (además de Cuba), acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y los secretarios de Defensa y la Marina, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán… más Marcelo Ebrard. Viajezote.

Según se prevé, el presidente AMLO sostendrá reuniones con la presidenta de Hondura, Xiomara Castro; el de Guatemala, Alejandro Giammattei y el de El Salvador, el polémico Nayib Bukele. Además, se reunirá con Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.