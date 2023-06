En uno de los actos más “miren cómo me hago güey”, Marcelo Ebrard descaradamente dio a entender que, él, las medidas cautelares del INE se las pasa por…

Luego de que el Tribunal Electoral ratificó las medidas que el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció para evitar que las “corcholatas” de Morena incurran en actos de precampaña durante el proceso para elegir candidato presidencial… pues nada: Marcelo Ebrard insinuó que él sí va a salir con todo, como si ya estuviera en 2024 y ya fuera el efectivo de la 4T.

El excanciller, MArcelo Ebrard / Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Dicen no se pueden hacer propuestas ,les digo no se preocupen , sólo vamos a compartir nuestros sueños”, señaló el excanciller, en referencia a una de las medidas cautelares del INE: que las “corcholatas” se abstengan de realizar actos de precampaña… ya que en estos, casi inevitablemente, se puede caer en promesas de campaña que los posicionaría frente a la ciudadanía… y como los de oposición todavía no andan en ésas, pues afecta a la equidad del proceso.

La Secretaría de la 4T, uno de los “sueños” de Marcelo Ebrard

El pasado lunes 19 de junio, apenas al arranque del proceso con el que Morena elegirá candidato presidencial, Marcelo Ebrard violó las medidas cautelares del INE (las cuales se dictaron desde hace poco más de dos semanas.

La primera promesa… digo, el primer “sueño” que el excanciller compartió con el pueblo bueno fue su deseo de que, en caso de llegar a ser presidente, él se encargaría de crear la Secretaría de la 4T… la cual, acá nomás soñando, se encargaría de salvaguardar el “legado de López Obrador”.

Para evidenciar que ese “sueño” llevaba dedicatoria con tintes húmedos, Ebrard agregó que no podía ver a nadie más que al hijo de AMLO – Andrés Manuel López Beltrán – como futuro director de su muy onírica nueva secretaría. Sin embargo, el susodicho rápido bajó a la “corcholata” de la nube: “agradezco tu generosa oferta, prefiero mantenerme al margen y rechazar la misma”, contestó Andy López.

Otras formas en las que Marcelo Ebrard advierte que no respetará medidas cautelares del INE

La creación de la Secretaría de la 4T, entonces, no debe entenderse como una promesa de gobierno… sino como un sueño. De la misma forma que las giras por el país que él y las demás “corcholatas” realizan desde hace rato no son tal… sino “visitas turísticas”.

Otras medidas cautelares establecidas por el INE para evitar precampañas son la abstención de eventos masivos, pinta de bardas, colocación de espectaculares, difusión de propaganda… en fin, cosas que ya se ven en varios puntos de la república, pero que seguro Marcelo Ebrard podrá definir de otra forma.