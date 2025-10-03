Lo que necesitas saber: Además de daños a comercios y edificios públicos, se reportó el robo a una joyería y agresiones contra reporteros que cubrían la marcha.

“Una de las marchas del 2 de octubre más violentas de las que se tenga recuerdo”, así es como muchos reporteros que llevan años de cubrir esta manifestación han descrito a lo sucedido ayer en el centro de la CDMX. Y, por las imágenes que se han difundido en redes y lo dicho por el gobierno de la CDMX, puede que tengan razón.

En el caso del gobierno, incluso más allá: fue “una provocación”, aseguró el secretario de Gobierno de la CDMX: “Lo que más hubieran querido algunos es que la nota fuera: ‘Después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes’”, reprochó el funcionario.

Foto: Captura de pantalla // transmisión del Senado

94 policías y 23 civiles lesionados; fueron 300 encapuchados

Y, para no criminalizar (tanto) lo sucedido en la marcha que año con año se realiza en conmemoración del 2 de octubre, en conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la, Pablo Vázquez, prefirió omitir las lesiones que un grupo de manifestantes provocó en decenas de uniformados.

Sin embargo, el funcionario no dejó de mencionar la violencia que sobrepasó a los 500 policías que, en primera instancia, fueron desplegados por el gobierno de la CDMX… los cuales sólo darían acompañamiento a la marcha del 2 de octubre y, por ello, sólo iban equipados con lo básico: equipo de protección personal (casco, escudo, coderas y rodilleras).

Sin embargo, conforme se fue desarrollando la marcha, al ver el comportamiento violento de un grupo de encapuchados, el gobierno de la CDMX envió 1,000 elementos más.

Gobierno ya trabaja en identificación de responsables de agresiones y robo durante marcha del 2 de octubre

Como se puede ver en las imágenes captadas durante la marcha, el grupo de encapuchados atacó diversos establecimientos y, aunque lo hacían con total impunidad, atacaron también a uniformados: “Como resultado de estos hechos, algunos civiles y varios policías resultaron lesionados”, denunció el titular de Seguridad Ciudadana.

Aunque al momento de la conferencia Pablo Vázquez señaló que el gobierno no contaba con números para dimensionar lo sucedido, más tarde se detalló que fueron 94 policías lesionas y 29 civiles. Todos responsabilidad de un grupo de 300 encapuchados que portaban palos, piedras y otros objetos.

“Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivas de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes”, advirtió el funcionario.

Marcha 2 de octubre, 2025 / Captura de pantalla

Los delitos por los que se les procesaría a los participantes de la marcha del 2 de octubre van más allá de lesiones: robo a joyería (de hecho, ya hay un detenido), detonación de explosivos, además del “tradicional” daño a inmuebles públicos, comercios y estaciones del metro.

“El Gobierno capitalino, que encabeza la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, recuerda y honra la lucha del movimiento estudiantil de 1968, condena los hechos ocurridos en Tlatelolco y reconoce la indignación y la memoria que nos atraviesan como sociedad”, señala el comunicado difundido por la SSC capitalina.

Por su parte, la jefa del gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reconoció la labor de la policía durante la marcha del 2 de octubre, ya que, pese a las provocaciones y la violencia, actuaron conforme a protocolo. “Permanecemos atentos a la evolución médica de los elementos que resultaron lesionados”.