Lo que necesitas saber: Este lunes 1 de septiembre es el regreso a clases y también el informe de Claudia Sheinbaum... así que esto es un graaaaan paro.

Aunque la amenaza de una mega marcha y bloqueos de transportistas de la CDMX este 1 de septiembre fue pospuesta… gracias a que hubo acercamientos con las autoridades.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Cancelan paro de labores, marcha y bloqueos de transportistas en CDMX

Aunque la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) atenía contemplada una megamarcha que podría haber colapsado a la Ciudad de México este 1 de septiembre, avisaron que esta fue suspendida.

Esto porque después del anuncio de la movilización y bloqueo, las autoridades del gobierno de laCDMX se acercaron para ofrecer dialogo respecto a las demandas.

Foto: @OVIALCDMX

Eso sí, no podemos canta victoria pues esta mega movilización en la capital del país solo fue pospuesta… pues la FAT señaló que seguirá en pie de lucha.

Foto: @AndresEstevezMx

¿Por qué eran los bloqueos el 1 de septiembre?

Los transportistas de la FAT no habían elegido la fecha así al azar; pues será un día especial. Ese día tendremos el regreso a clases y el informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum… por lo que tenían toda la intención de colapsar la ciudad en un día que no haya manera de que pase desapercibido.

Y en cuanto a las causas, ¡adivinaste! Al igual que en el Estado de México, en la capital exigen un aumento a las tarifas de transporte público de la CDMX.

“Lamentablemente, no podemos aguantar más, se lo informamos a la gente que nos atendió porque para nosotros es imposible día a día llegar a la gasolinería y que cada vez nos cueste más el combustible”, declaró Francisco Carrasco, líder de la FAT, según cita El Financiero.

Protesta de transportistas en CDMX/Foto ilustrativa: Cuartoscuro

La gasolina sube y el pasaje no

Según datos de los transportistas, la gasolina pasó de 18 a 24 pesos entre 2020 y 2025, mientras que el diésel aumentó de 19 a 25 pesotes.

Por eso reclaman que así como sube el combustible, suba también el pasaje (el servicio sigue igual o peor de pésimo, pero eso qué importa, ¿no?).

Afortunadamente, ya no nos tocará sufrirle el lunes… al menos no en la Ciudad de México. Así que atención Toluca, tomen sus precauciones y salgan con tiempo.

¿Y qué pasa en el Edomex?

En el Estado de México, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López Nava, aseguró que los transportistas del Valle de Toluca también cancelaron el paro previsto para el 1 de septiembre “a cambio de una mesa de trabajo a las 09:00 horas”.

De acuerdo con lo que el funcionario mexiquense anunció en entrevista con Milenio, los transportistas tomaron esta decisión para no afectar a la población… porque con las autoridades sí hay bastante qué platicar: “no solo es la tarifa, sino condiciones de trabajo ante la anarquía, impunidad y ausencia de las autoridades en materia de movilidad”.