Lo que necesitas saber: Si bien la organización del Premio Nobel a veces da galardones compartidos, una cosa es que la organización lo haga... pero otra que el galardonado lo quiera dividir.

Echar dedicatorias como las que hace un mes María Corina Machado dio a Trump… pues, parece que con eso no hay problema. Sin embargo, sobre eso de “compartir” el premio Nobel de la Paz con el republicano, ahí sí, parece que no.

Foto: Captura al video de María Corina Machado / @MariaCorinaYA

María Corina Machado ha dicho que quiere compartir su Nobel de la Paz… porque así lo quiere Venezuela

“Un premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, aclaró a EFE el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, en cita difundida en diversos medios internacionales.

La casi innecesaria aclaración viene después de que María Corina Machado declaró en entrevista con Fox News que ella tenía hartas ganas compartir con Trump el premio Nobel que le fue entregado en diciembre pasado… pero no para haber si así la dejaba gobernar Venezuela, como muchos creen (luego de la tremenda bateada que el presidente estadounidense le acomodó tras la captura de Nicolás Maduro).

¿Tons? Pues, según Corina Machado, ella desea compartir el Nobel de la Paz porque así lo quiere el pueblo venezolana: ella simplemente oye y hace. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”.

Siquiere, puede compartir el dinero del premio

Dedicatorias, sí; compartirlo, no… ¿y el dinero del premio? Bueno, ahí sí puede hacer lo que se dé la gana, explica el Instituto Nobel. “El laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna”.

Bueeeeeeeeeno, nomás recordemos que, hace no muchos, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, denunció penalmente a los organizadores del Nobel por otorgarle el galardón a María Corina Machado…

¿Y eso qué? Pues que uno de los puntos para justificar su demanda era que darle el dinero del premio a la líder opositora venezolana podía considerarse como financiamiento para crímenes de agresión.

“Sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a ejecuciones extrajudiciales de civiles y supervivientes de naufragios en el mar, y están incumpliendo su obligación de cesar los desembolsos”.

Lo anterior lo dijo Assange a mediados de diciembre… cuando Estados Unidos se “limitaba” a atacar embarcaciones en las cercanías de las costas del Caribe, acciones aplaudidas por María Corina Machado… ahora que hasta celebró los ataques aéreos sobre Caracas que llevaron a la detención de Nicolás Maduro, pues “pior”.