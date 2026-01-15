Lo que necesitas saber:

En la llamada los mandatarios hablaron sobre el petróleo, los minerales, el comercio, la seguridad nacional e incluso de una alianza entre ambos países.

Ya las cosas van pintando diferente para Venezuela. Casi dos semanas después de la detención de Maduro, Donald Trump y la presidenta venezolana Delcy Rodríguez tuvieron una llamada en la que ya se habla de una “alianza” entre ambos países.

Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela / Foto: Facebook/delcyrodriguezv

Trump y Delcy tienen llamada sobre una “alianza entre Estados Unidos y Venezuela”

El presidente de Estados Unidos informó en Truth Social que tuvo una “excelente conversación telefónica” con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Algo muy diferente al tono que Trump venía manejando.

El republicano mencionó que en la conversación con la nueva mandataria venezolana se hablaron de muchos temas: el petróleo, los minerales, el comercio, la seguridad nacional e incluso de una alianza entre ambos países.

Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, aseguró.

Donald Trump, MAGA / Foto: @WhiteHouse

María Corina se reunirá con Trump…

Curiosamente, esta llamada se da tan solo un día antes de que el mandatario estadounidense se reúna en la Casa Blanca con la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

En esta reunión, la líder opositora venezolana espera agradecerle al presidente Trump su operativo contra Maduro. Además de entregarle el Nobel de la Paz… cosa que el Comité del Nobel ya dejó claro que no es posible.

¿Se puede compartir el premio Nobel de la Paz? Esto es lo que dice el Instituto Nobel 

