Lo que necesitas saber: Mario Vázquez es senador de Chihuahua y, cuando subió a redes aseguró que la renuncia de Gert Manero dice más que mil explicaciones posibles... pero él no pudo decir, por cuenta propia, ni una sola.

Los políticos de “la vieja escuela” (tipo Porfirio Muñoz Ledo) se caracterizaban por su habilidad para echar chorotes kilométricos sobre cualquier tema. Ahora, ya ni eso… ya ni para echarse un pin$%&/e discurso sirven y sino vean a Mario Humberto Vázquez, senador del PAN que fue cachado pidiéndole una manita a ChatGPT.

Mario Vázquez / Foto: @MarioVzqzR

Luego de darse a conocer la renuncia de Alejandro Gertz Manero, era una oportunidad de oro para que oposición le recordara a la 4T todas las que quedó a deber el ahora exfiscal. Y ganas no le faltaron al senador Vázquez, nomás que no andaba muy inspirado (o de plano no se le da eso de la comunicación) y optó por pedir ayuda a ChatGPT para decirle de cosas a quien fuera titular de la FGR.

“Vamos a agregar: la salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el…”, sugirió el senador a la Inteligencia Artificial, quizás no conforme con el primer resultado que inicialmente le ofreció ChatGPT, señala EmeEquis.

Senador Mario Vázquez echando mano de ChatGPT / Foto: Jorge Pablo García (@LaJornada)

“México necesita una fiscalía que no se someta”, le recomendó decir ChatGPT a senador “como cierre contundente”

“Agrega también, tiene que ver con la exhibición de la red de huachicoleo que…”, dijo el esmerado senador… pero incapaz de, mínimo, repetir como lorito las acusaciones de corrupción y desatención a su chamba que, durante meses (años, quizás), se han volcado en contra de Alejandro Gertz Manero.

Ya todo un master en eso de no usar el cerebro… digo, en usar la IA, el senador obtuvo de ChatGPT un texto en el que, incluso, se marcó el tono de cada parrafito, para que a la hora de darle lectura no pareciera que estaba leyendo las instrucciones del shampoo.

“[Cierre contundente] Como Senador, lo digo claro: México necesita una fiscalía que no se someta, que no se negocie y que no sirva para tapar crisis del régimen”. Así quedó… y con esta enjundia lo leyó: