Lo que necesitas saber: Maru Campos asistió formalmente a responder al citatorio que recibió por parte de la FGR por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

Ojo con esto, porque Maru Campos acudió este miércoles a la Fiscalía General de la República en CDMX en respuesta al citatorio que recibió el día sábado por el caso de los agentes de la CIA en territorio chihuahuense, pero sobre todo, expuso “errores” dentro del mismo.

Y sí, desde ahí lanzó varias acusaciones contra el gobierno federal y la propia Fiscalía, asegurando que existe un intento de usar las instituciones con fines políticos.

Foto: Maru Campos Galván

Maru Campos responde a citatorio

Acompañada por dirigentes del PAN y su equipo legal, la mandataria aseguró que su administración ha colaborado “sin reservas” con la FGR, aunque denunció que el proceso en su contra busca convertirla en inculpada bajo el disfraz de una comparecencia como testigo.

“Hoy estoy aquí de frente con ustedes, como siempre lo he hecho. Hoy en México es desgraciadamente evidente el uso político de las instituciones federales y yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo”, declaró Campos ante medios.

Según la gobernadora, el citatorio fue emitido “bajo la simulación de ser un testigo”, pero con la intención de construir un caso en su contra. También acusó irregularidades en el procedimiento y afirmó que no se respetó la protección constitucional de su cargo.

Acusa “autoritarismo” y compara su caso con el de Rocha y exfuncionarios

Durante su mensaje, Maru Campos calificó la situación como un acto de presión política y lanzó críticas directas al gobierno federal.

“Hoy lamento y denuncio el autoritarismo, diría yo, totalitarismo al que todos estamos expuestos”, señaló.

Además, cuestionó que —según ella— mientras a ella la persiguen “con todo el peso”, a funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico “les dan impunidad absoluta”.

“A mí no me han acusado de nada formalmente, pero desde hace un mes están buscando cómo torcer la ley para perseguirnos”, agregó.

Foto: @MaruCampos_G

Abogado de Maru Campos critica ambigüedad del citatorio de la FGR

Por su parte, el abogado Roberto Gil Zuarth explicó que la gobernadora acudió al domicilio exacto señalado en el citatorio para entregar formalmente sus objeciones.

Según detalló, la respuesta legal presentada por Campos tiene tres puntos principales:

No reconocen facultades del Ministerio Público para imponer actos de molestia contra la gobernadora debido a la protección constitucional del cargo.

Señalan que el documento no explica claramente qué se investiga.

Exigen que cualquier solicitud de información sea tratada de manera institucional.

Incluso, Gil Zuarth ironizó sobre el contenido del oficio: “No sabes si el Ministerio Público quiere hablar del clima o de la final Cruz Azul-Pumas”.