La consentida: Empresa de pintura gana adjudicaciones directas y contratos millonarios con el gobierno de CDMX

Lo que necesitas saber: Reforma reveló que esta empresa ha recibido adjudicaciones directas y contratos millonarios casi casi como la favorita del gobierno de CDMX.

Una investigación de Reforma reveló que… la empresa proveedora de pintura para las obras que se llevan a cabo en cruces y puentes de CDMX es una de las consen —ok, consentidas— con contratos del gobierno de Clara Brugada.

Y que, de hecho, no se trata de algo nuevo, pues la empresa en cuestión venía de firmar contratos con la alcaldía Iztapalapa en la gestión de Brugada.

Foto: GIFER

Empresa de pintura gana adjudicaciones directas con el gobierno de CDMX

De acuerdo con Reforma, se trata de la compañía Impacto en Imagen y Color que ha ganado más de 250 millones de pesos desde 2019 —sí, antes de que Brugada fuera jefa de Gobierno de CDMX.

Reforma reveló que cuando Clara Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa, su gobierno firmó 54 contratos, por los que esta empresa recibió alrededor de 137.4 millones de pesos.

Foto: @Reforma

Luego, cuando la exalcaldesa de Iztapalapa llegó al gobierno chilango —a finales de 2024— el dinero de los contratos aumentó.

Por ejemplo, por tan sólo 3 contratos pactados en 2025, la compañía recibió 112 millones de melones.

El contrato más costoso fue el firmado en julio de ese año, por el que el gobierno de CDMX pasó 107 millones de pesos por el concepto de, ¿vestuario y calzado deportivo?

Otro par se fue en la compra de vehículos y materiales para pintar las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (el Azteca) por entre 4 y 11 millones de pesos, respectivamente.

Foto: @ClaraBrugadaM

Aunque la sorpresa sería que… algunas vialidades todavía no tienen pintados los pasos de cebra, la división de carriles o los cruces de avenidas —algunos ya intervenidos con los ajolotes del Mundial.

Al final, Reforma indicó que la administración de Brugada como jefa de Gobierno de CDXMX ha pactado 57 contratos de los cuales 27 fueron por adjudicación directa. Acá les dejamos el enlace a la investigación.