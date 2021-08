Gobernadora electa de Chihuahua y líder nacional del PAN dan positivo a COVID-19

Días antes de dar a conocer su positivo, Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua, se reunió con Marko Cortés (quien un día antes informó que resultó contagiado)… y éste con toooooooooodos los legisladores electos del PAN.

Por medio de sus redes sociales, la próxima gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer que resultó positiva al COVID-19. Según la panista, ayer (01 de agosto) presentó molestias propias de la enfermedad (dolor de cabeza, cansancio), por lo que decidió hacerse la respectiva prueba, la cual ofreció el diagnóstico positivo.

“A partir de ahora estaré en aislamiento y con supervisión médica para salir lo más pronto posible. Por favor cuidémonos mucho, no bajemos la guardia y continuemos atendiendo las medidas preventivas porque el virus sigue y todos estamos expuestos al contagio ¡Nos vemos muy pronto!”, señaló Maru Campos en su cuenta Twitter.

Lo que no comentó en sus redes sociales la gobernadora, es que días antes (el pasado 29 de julio) se reunió con el líder nacional del PAN, Marko Cortés… y éste el pasado día 30 informó que había dado positivo al COVID-19.

“Ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa”.

Al dar a conocer su estado de salud, Marko Cortés aceptó que desde un día antes ya sentía los síntomas de la enfermedad… es decir, aún sabiendo que podía tener COVID-19, sostuvo reuniones con compañeros de partido. No sólo con Maru Campos, sino también con todos los legisladores electos del PAN.

Además de Maru Campos, Marko Cortés se reunió con las y los diputados federales de la LXV Legislatura… y bueno, hay algunas imágenes en las que se ve que no reinó la sana distancia y mucho menos el uso del cubrebocas.

Las alertas de un brote local deben estar encendidas en el PAN… ya que un día antes de presentar síntomas, Marko Cortés sostuvo un encuentro con alcaldes electos del blanquiazul, así como con el gobernador de Durango, José R. Aispuro.

Hasta el momento ningún otro miembro del PAN ha informado algo sobre su estado de salud. Sin duda, lo sucedido con Marko Cortés y Maru Campos es ejemplo de que ni por estar entre cuates, hay que bajar la guardia frente al COVID-19… la pandemia anda prra y los hospitales poco a poco se están llenado.