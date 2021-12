Más de 200 casos de pederastia: La nueva investigación sobre la iglesia española

Y después de que el diario El País expusiera más de 200 casos de pederastia, la iglesia española anunció que comenzó una investigación en contra de miembros del clero y de algunos seglares de instituciones religiosas que fueron acusados por menores de edad.

Iglesia española investigará más de 200 casos de pederastia

De acuerdo con El País, la iglesia española ha comenzado con una investigación después de que este mismo diario expusiera 251 casos de pederastia, en los cuales están involucrados varios miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas.

Así es, los periodistas españoles recopilaron e investigaron más de 200 casos de pederastia durante los últimos tres años, los cuales pasaron a manos del Papa Francisco y también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, institución que se dedica a la averiguación de la pederastia en todo el mundo católico.

De hecho, El País también le hizo llegar su investigación al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, quien, a su vez, la entregó al tribunal eclesiástico de Barcelona, donde se registró para que comenzara una investigación contra 31 órdenes religiosas y 31 diócesis. “El mecanismo ya está en marcha, aunque la apertura de una investigación, en realidad, es un acto casi automático obligado por el código canónico ante cualquier indicio verosímil”, explicó el periódico español.

Y sí, el diario señala que hasta el momento la CEE ha reiterado que no sabe cuántos casos de abusos se han dado en España, pero aseguró que son “muy pocos”. Además, no empezará una investigación general y solo se limitarán a pedir a las víctimas a que acudan a sus oficinas. Incluso comentaron que por ahora solo han registrado algunas denuncias, aunque El País asegura que desde hace tres años, en su correo, ya han recibido 600 mensajes de denuncia.

¿De qué va la investigación de El País sobre los casos de pederastia?

Según El País, la mayoría de los casos, prácticamente un 77 %, afecta a órdenes religiosas que no están bajo la autoridad de los obispos. Al respecto, el diario agregó que las principales congregaciones ya han abierto una investigación.

Tras darse a conocer la investigación del diario español, la mayoría de las principales órdenes involucradas en los casos de pederastia prometieron averiguar lo que había pasado. Mientras tanto, El País dice que su informe no aparecen los datos personales de las víctimas ni referencias que las puedan identificar, para garantizar su anonimato; además, se pusieron a disposición del Vaticano para facilitar el contacto con las víctimas y que puedan prestar declaración, si así lo desean.

Ya para acabar, el diario español señaló que contará en los siguientes días las historias de estos casos de pederastia, principalmente de algunos colegios e internados del franquismo: “Son relatos como el de Antonio Carpallo, de 81 años, en Sevilla; Jesús Gutiérrez, de 77, en Santander; o Emilio Boyer, de 55, en Valencia, que han aceptado contar sus recuerdos”.

“Carpallo era, y sigue siendo, aficionado del fútbol. Puede recitar la alineación del FC de Sevilla. También recuerda la de hace más de seis décadas, cuando vivía en el Hogar de San Fernando, un internado de los salesianos en Sevilla. Huérfano de padre y madre, Carpallo entró allí en los años cincuenta. Relata cómo un día, a sus 16 años, el prefecto Rafael Conde lo ‘secuestró’: ‘Vino a mi cama y me hizo tocamientos como y por donde quiso. Sin prisas ni nerviosismo. Me tocó al mismo tiempo que me decía si quería ver el SevillaValencia. Yo era un niño y huérfano, ¿cómo le iba a decir que no quería ver el fútbol?’“, relató una de las víctimas a El País.

*Con información de El País