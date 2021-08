La mayor cantidad en 12 años: Más de 7 mil crímenes de odio en el último año de Trump

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos dio a conocer que en 2020, cuando fue el último año de gobierno de Donald Trump, se dio la mayor cantidad de crímenes de odio en doce años. Esto se dio a consecuencia del aumento de agresiones a personas de raza negra y de origen asiático.

De acuerdo con datos del FBI, en 2020, el último año de gobierno del expresidente Donald Trump, se registraron siete mil 759 crímenes de odio en Estados Unidos, lo que representó la mayor cantidad de delitos de esta clase en 12 años. Sí, representó un aumento del 6 % con respecto a 2019 y el mayor aumento desde 2008.

Por ejemplo, hace un año se registraron dos mil 755 ataques contra personas de raza negra cuando en 2019 solo se reportaron mil 972. Igualmente, en el año pasado se contabilizaron 274 ataques a personas de origen asiático, a comparación de 161 en 2019.

Aunque también incrementaron los crímenes de odio contra personas blancas, según datos del FBI: el año pasado se registró un incremento del 16 % con respecto a 2019.

Por otra parte, el Buró Federal de Investigaciones estadounidense informó que los delitos contra judíos y latinos disminuyeron, con 676 ataques antisemitas en 2020, frente a 963 de 2019; y 507 contra hispanos en 2020, contra 539 que se dieron hace dos años.

También indicaron que la mayoría de los agresores, con tres mil 633 para ser exactos, fueron de raza blanca, seguidos por afroamericanos con mil 309, y mil 80 sin definir. Es la sexta vez, en los últimos siete años, que la cantidad de crímenes de odio sube en Estados Unidos: desde 2014, estos delitos han aumentado casi un 42 %.

Finalmente, hay que destacar que 2020, en Estados Unidos, se vio marcado no solo por el comienzo de la pandemia de COVID-19 y la crisis económica; también por la polarización social que generó el entonces presidente Donald Trump antes de las elecciones donde ganó Joe Biden.

You can visit https://t.co/TUqNyUF45E to view the data or visit https://t.co/yqo9I8Yk6a to learn how the data can help protect communities.

— FBI (@FBI) August 30, 2021