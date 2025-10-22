Lo que necesitas saber: Actualmente la tarifa de pasaje mínimo para microbuses en la CDMX es de 6 pesos y los transportistas exigen que se aplique un aumento de dos pesos, al igual que en el Edomex.

Tras el aumento de tarifa en el Edomex, los transportistas de la CDMX no se quieren quedar atrás y también exigen un aumento al pasaje… o de lo contrario harán una megamarcha que amenaza con “paralizar” la capital.

“Cerrada la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Periférico hacia el Aeropuerto por transportistas”. Foto: @soyuncanalla

Una nueva megamarcha de transportistas amenaza con “paralizar” la CDMX

Luego de que los conductores del Edomex (tras unos bloqueos) se salieran con la suya y se les autorizara el aumento de la tarifa, los conductores de la capital también quieren lo mismo.

De acuerdo con la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), desde inicios de septiembre han tenido negociaciones con las autoridades chilangas. Pero como no han tenido respuesta positiva, su respuesta es hacer una megamarcha para exigir el aumento del pasaje.

¿Cuándo y dónde serán los bloqueos?

Y aunque no se han dado detalles sobre que vialidades se piensan bloquear, la FAT anunció que la movilización de sus más de 8 mil integrantes está programada para el próximo miércoles 29 de octubre.

Actualmente la tarifa de pasaje mínimo para microbuses en la Ciudad de México es de 6 pesos y los transportistas exigen que se aplique un aumento de dos pesos, al igual que en el Edomex.