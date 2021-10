Adiós vaqueras: Los mejores memes que nos dejó en anuncio de la Profeco y las sopas instantáneas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio un golpe bajo a quienes no sabemos llegar a la quincena –y a los foráneos– tras dar a conocer que retirará algunas marcas de sopas instantáneas por considerarlas peligrosas y dañinas para la salud. Una noticia que por supuesto no fue tomada de la mejor forma.

Como les comentábamos anteriormente, la Profeco realizó un estudio de laboratorio a varias marcas de sopas instantáneas que se venden en nuestro país y detectaron que algunas de ellas pueden provocar daños a la salud. Si eso no fuera poco, algunas marcas también utilizan publicidad engañosa, por lo que quedarán fuera.

La Profeco rompió el corazón de muchos con el anuncio de las sopas instantáneas

Total que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, comentó a Milenio que en la Revista del Consumidor de octubre se publicarán los resultados de los estudios realizados a distintas sopas instantáneas. Eso sí, adelantó que al menos dos productos –que son importados a México– van a ser retirados del mercado.

Indiscutiblemente si hubo una marca que a varios se nos vino a la mente fue la de Maruchan, pionera de las sopas instantáneas en México (sino vean como algunos llaman “sopa Maruchan” a cualquier marca de sopa instantánea) y cuya posible desaparición desató la tristeza de usuarios del internet de las cosas en nuestro país.

Los memes se dejaron venir duro y bonito

Y bueno, así que digan muchos reaccionaron tipo “ay sí, ya era hora” pues no. Y es que muchos consumimos ese tipo de productos a sabiendas de que no son los más nutritivos o buenos para la salud, pero al final comer algo por menos de 10 pesos (sobre todo cuando no te alcanza o no tienes tiempo de preparar algo) no suena a una idea tan mala.

La idea de no volver a ver una Maruchan en los estantes del super ya tiene a muchos planeando las compras de pánico como ocurrió con el papel higiénico al principio de la pandemia. Pero también, tiene a otros regalándonos joyas de memes que describen nuestro sentir en el tema. Obvio se los dejamos a continuación:

Yo disfrutando de mi última taquicardia con una Maruchan entes de que la Profeco nos la quite pic.twitter.com/pIoRGInOIs — ErnestoTell (@ErnestoTell) October 2, 2021

Como entré muy contento a ver porque mis poderosismas maruchan era tendencia/ como salí después de saber que profeco las retirará del mercado pic.twitter.com/gcHFiKoAVf — Daniel Arreola (@Daniell_Arreola) October 2, 2021