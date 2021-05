“Me los voy a ching*r”: Dice Salgado Macedonio al INE y al TEPJF tras designación de su hija en Guerrero

Pues con todo y que su hija fue la gran ganadora de la encuesta organizada por Morena para sustituirlo en las elecciones gubernamentales de Guerrero, Félix Salgado Macedonio sigue mostrando que no quedó nada contento con no ser él quien esté en la boleta electoral el próximo 6 de junio.

Lo que dijo Salgado Macedonio tras el triunfo de su hija en la encuesta de Morena

Y es que este sábado, durante un mitin que se aventó (y transmitió en su cuenta de Facebook) después de que se diera a conocer que Evelyn Salgado será la nueva candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix aseguró que tanto el INE como el Tribunal Electoral se pasaron de lanza con él y por eso se los va a ching*r… (tú ya sabes qué letra le falta a esa palabra).

Félix Salgado Macedonio advirtió, además, que llevará su caso ante la Corte Internacional y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues dice que el INE y el Tribunal Electoral violaron el artículo 35, el cual le permite votar y ser votado.

“Se violó mi derecho humano, mi derecho político y mi derecho electoral, entonces, yo fui a la escuela, conozco, sé, y a ellos se les olvidó que soy Senador de la República con licencia y me van oír mi pico en la Tribuna, ¡y ahora sí me los a chingar! ¡Me los voy a chingar y bonito! ¡Ahí nos vamos a ver las caras!”, fueron las palabras del finísimo excandidato a la gubernatura de Guerrero.

Salgado Macedonio recordó que en Twitter ya le advirtió a Lorenzo Córdova, consejero Presidente del INE, que la elección de este año será la última que el Instituto organice. Y pues claro, toda la gente que andaba en el lugar le aplaudió por eso y comenzaron a corear una y otra vez que “El INE va a caer”.

Pedirá a la UIF que cheque las cuentas del INE

Y eso no es todo… el padre de la hoy candidata Evelyn Salgado, aseguró que cuando vuelva a tomar su puesto como Senador de la República, pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigue las cuentas de todos los consejeros del INE. “Ahora ahí les va. Como Senador de la República, voy a pedir a la Unidad Financiera de Hacienda, que le vigile las cuentas al INE, a ver cómo andan”, dijo.

Y claro, Félix Salgado Macedonio no perdió oportunidad de hablar sobre su hija, pues aseguró que no hubo influyentismo en la decisión de integrarla a la encuesta para elegir a la nueva candidata en Guerrero… mucho menos en su victoria.

“A Evelyn la puso el pueblo (…) Yo le pregunté: ¿quieres participar? Y ella dijo, sí, le voy a entrar. Pero no quiero que me designen, quiero participar, quiero competir,… y ella se fue a competir con las mejores que tenemos aquí en Morena”, señaló Félix.

¿Cómo lo ven? Si así se expresa ahora, qué será cuando gobierne Guerrero a través de su hija… ah no, no, perdón… dice ella que no será así.