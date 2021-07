Así se inundó el Metro de China tras fuertes lluvias

Un par de días después de las inundaciones en Alemania —que dejaron un saldo de más de cien personas fallecidas—, en otro punto del planeta se resintieron las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos: se trata de la provincia de Henan, China, cuyo sistema de transporte, incluido el Metro, terminó colapsado.

De hecho, las imágenes de las estaciones, andenes y hasta trenes inundados han sido retomadas por medios internacionales por la magnitud de la emergencia que vivieron ciudades de la provincia de Henan, como Zhengzhou, en el centro de China.

Así quedó el Metro de Zhengzhou, China, tras fuertes lluvias e inundaciones

Desde el domingo 18 (de julio), China empezó a resentir las fuertes lluvias que terminaron en inundaciones y el colapso de las vías de comunicación.

En el norte de China, por ejemplo, dos presas se desbordaron, aunque afortunadamente no hubo fallecidos. Pero las inundaciones afectaron a al menos 16 mil personas y a vías de comunicación como puentes o carreteras.

Sin embargo, eso no fue todo.

El 19, en la provincia de Henan, los principales ríos se desbordaron, cubriendo las calles, avenidas y… hasta el Metro. Neta, las imágenes son impresionantes, pues hay un par de videos que muestra cómo el agua llega hasta la cintura de los y las usuarias en algunos trenes de la Línea 5 del Metro de Zhengzhou.

Algo similar sucedió en las grandes avenidas, donde los autos fueron arrastrados por las corrientes de los ríos desbordados. Por aquí dejamos un par de videos:

Parece propio de una película de terror: un metro en la ciudad china de Zhengzhou se para en medio de un túnel que se va anegando por las lluvias torrenciales que sufre el centro del país. Afortunadamente, parece que la gente ha logrado escapar. pic.twitter.com/9cSzf6nVsz — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) July 20, 2021

BREAKING – Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

Passengers were trapped on a metro line in Zhengzhou, China after downpours hit the city. Rescue efforts have been underway. #GLOBALink pic.twitter.com/im4nvAfhv0 — China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021

Así ha quedado el metro de Zhengzhou (capital de la provincia de Henan) tras las grandes tormentas de los últimos días pic.twitter.com/dEggFZOmMv — LinkChina_TraducciónJurada_林毅官方翻译 (@LinkchinaT) July 20, 2021

ALERT: The meteorological station in central China’s Henan Province issued a red alert, the most severe warning for heavy rain, after cities including Zhengzhou were hit by heavy downpours https://t.co/4zJSSXuRNR pic.twitter.com/qECBXmXayn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

En 2020, las lluvias rompieron récord, provocando inundaciones en el río de Yangtsé y daños en cientos de casas.