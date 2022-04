Trácatelas: México le dio cuello a una unidad antidrogas de la DEA

Pues con el chismecito… Recientemente la agencia de información Reuters compartió información sobre que México le dio cuello a una unidad antinarcóticos que por 25 años trabajo para combatir el crimen organizado de la mano de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Se trata de una de las Unidades de Investigación Sensible que, de acuerdo con los funcionarios estadounidenses, era invaluable para desmantelar las redes de contrabando y atrapar a varios capos de la droga en el mundo.

De acuerdo con la investigación de Reuters, en abril del año pasado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador notificó de manera formal a la DEA que la unidad había sido clausurada. Esta información fue confirmada por un agente y otra fuente familiarizada con el tema que permanecieron en el anonimato.

Ni la Secretaría de Seguridad Pública de México ni la DEA emitieron comentarios ante la investigación, además de que no se pudo averiguar por qué el gobierno no anunció lo que pasó en su momento.

Por acá les dejamos la investigación completa.

For a quarter of a century, DEA shared tips and the most sensitive drug information with only a select group of Mexican police officers. The arrival of AMLO spelt the end of that unit.

“They strangled it,” one DEA agent said.https://t.co/cwo0MlYDis

— Drazen Jorgic (@Draz_DJ) April 19, 2022