México sí contemplará a migrantes en el Plan de Vacunación contra COVID-19

Esto de que el Gobierno Federal ya empezó a aplicar la vacuna contra COVID-19 ha generado más dudas que tranquilidad. Y una de ellas consiste en la pregunta de qué pasará con los migrantes que viven en México y aquellos que “están de paso”. ¿Serán vacunados o no están contemplados en el plan de vacunación? Bueno, vamos con lo que dijeron las autoridades sanitarias.

Los migrantes sí están incluidos en la vacunación en México

Durante la conferencia de prensa vespertina para informar sobre el avance de la pandemia en México (y sobre el progreso de la vacunación) de este sábado, se confirmó que los migrantes sí estarán contemplados en la estrategia para inmunizar a la población en el territorio nacional.

Ver en YouTube

Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, aseguró que los migrantes representan una población muy vulnerable y, por ello, tendrán acceso a la vacuna contra COVID-19. Pero ojo, no lo harán en algún periodo especial, lo harán de acuerdo a las etapas por edad que ha implementado la Secretaría de Salud.

“Esta población es altamente vulnerable y está contemplada completamente en esta estrategia de vacunación”, señaló la directora de Vigilancia Epidemiológica ante la pregunta que hacía referencia a los migrantes en México.

Al corte de hoy, tres millones 274 mil 478 #PersonasAdultasMayores se han inscrito en la plataforma de registro para acceder a la #Vacuna contra el virus #SARSCoV2. Súmate en ➡️ https://t.co/6LKEEGRUeF. Más información en ➡️ https://t.co/Nx22zUK3qK pic.twitter.com/KhdWsM8zdT — SALUD México (@SSalud_mx) February 7, 2021

¿Y qué pasará si no tienen CURP?

Ahora bien, sabemos que la mayoría de migrantes no cuentan con una CURP, dato necesario (en este momento) para el registro de vacunación. Por ello, Gabriela Nucamendi explicó que el Gobierno Federal ya está viendo la estrategia que implementará para llegar a ellos.

“Sé muy bien que muchos han identificado que si no tienen la CURP, no podrán ser vacunados. Esto no es así. Sabemos claramente que una persona con estatus migratorio “diferente” no cuenta con este documento. Sin embargo, está siendo contemplado y el grupo de expertos está trabajando ya para poder identificar una estrategia puntual de cómo hacer la captación de esta población”, expresó.

La directora Nucamendi finalizó su comentario sobre el tema, asegurando que lo anterior deja claro que la estrategia de vacunación en México no es excluyente, como han señalado por ahí.

“La estrategia es incluyente, a lo mejor lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es sí especificar muy claramente cómo vamos a vacunar a la población mexicana porque es el grueso de la población, pero esto no significa que los grupos vulnerables o las minorías que no cumplieran con todos los requisitos no fueran a ser vacunador”, dijo.