México seguirá “conteniendo” migración hacia EU: AMLO

Ya que todavía no se hacen las pláticas para ver cómo nuestro país adopta (o no) el reinstaurado programa migratorio de Estados Unidos, “Quédate en México”… pues qué mejor solución que taponear el paso migrantes: no llegan a Estados Unidos, Estados Unidos no nos los manda.

Aunque esa es básicamente la mecánica que se ha desarrollado desde épocas de Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que México seguirá haciendo lo suyo en cuanto a migración: impedir que las caravanas provenientes de Centroamérica lleguen a la frontera norte... y, claro, seguir pidiendo cosas a los gringos (que las cumplan, es otra cosa).

“Vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales, y también Estados Unidos tiene que dar becas, y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica, no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo”, señaló AMLO durante su turbulenta gira por Chiapas.

Aparece nueva caravana de migrantes en Chiapas

El señalamiento de AMLO llegó no sólo por el asunto del “Quédate en México” (de hecho, ni lo mencionó)… sino por el penoso trabajo que la Guardia Nacional realizó un día antes, intentando impedir el paso de un grupo de migrantes.

Según Animal Político, los migrantes trataron de hacer las cosas legalmente (regularizar su estancia en México y toda la cosa)… sin embargo, ante la lentitud de los trámites (por no decir “largas”, algunos llevaban meses esperando) se organizaron en una caravana y abandonaron Tapachula, Chiapas.

Eso fue en la madrugada del 28 de agosto. Y aunque sí consiguió avanzar, el grupo de cientos de migrantes fue interceptado por elementos de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional de Migración (INM) y el Ejército. Las imágenes de uniformados acorralando y empujando a personas con niños en brazos corrieron por redes.

Por cierto, la caravana continúa. Está formada principalmente de haitianos, pero a ella se han sumado migrantes cubanos, hondureños, salvadoreños, y nicaragüenses.

Este sábado, en su intento por salir de Tapachula, Chiapas, familias migrantes fueron agredidas por elementos de la @GN_MEXICO_, militares y agentes del @INAMI_mx, quienes cerraron el tránsito a la caravana. 📽️ Video: COMDHSM. pic.twitter.com/XWB0WzqR2l — Animal Político (@Pajaropolitico) August 29, 2021

Pues bueno, entonces lo de AMLO puede tomarse como una advertencia para los migrantes: ni intenten, porque así va a estar la cosa… aunque él mismo entiende la raíz del problema de migración ilegal y, por ello, ha solicitado a Estados Unidos que apoye a los países centroamericanos con programas como Sembrando Vida, el cual da trabajo a 420 mil personas en nuestro país.

“Yo insisto mucho con las autoridades de Estados Unidos para que hagan lo mismo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. (…) ¿Porqué la gente emigra? Por necesidad, nadie lo hace por gusto”, apuntó AMLO.