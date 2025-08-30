Lo que necesitas saber: Ted Cruz puso como ejemplo el "Plan Colombia", donde Estados Unidos ayudó al gobierno con la lucha contra guerrillas y el narcotráfico

¡Qué no… entiende! Es básicamente lo que le mandó decir el Gobierno de México a Ted Cruz, luego de que el republicano ofrecería un paro “de amigos” para eliminar a los cárteles de la droga que operan en territorio nacional.

No es la primera vez que Estados Unidos ofrece ayuda a México en ese sentido, queriendo parecer buena onda, pero en el fondo todos sabemos que sus intenciones no deben ser las mejores.

Miembros del CJNG / FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Ted Cruz y su oferta de ayudar a eliminar cárteles

Estados Unidos tiene en la mira el territorio mexicano desde hace mucho, y ha visto en la lucha contra los cárteles una oportunidad de entrar. Desde que clasificaron a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, andan con eso.

Bueno, Ted Cruz volvió a poner el dedo en el renglón:

“Mi mensaje al Gobierno mexicano es: Acepten nuestro ofrecimiento, como amigos (…) acepten nuestra oferta como socios, mano a mano. Vamos a sacar de operación a los cárteles y eso asegurará la seguridad para los estadounidenses y también para los mexicanos”, dijo.

Ted Cruz puso como ejemplo a Colombia y su “Plan Colombia”, donde Estados Unidos y ese país trabajaron juntos en operaciones contra guerrillas, cárteles del narcotráfico, y para fortalecer a sus cuerpos de seguridad.

Hace poco se presentaron dos atentados graves en ese país y un precandidato presidencial fue asesinado… Quizá no es el mejor ejemplo que pudo poner.

Ataques en Colombia // Redes sociales (captura de pantalla).

México vuelve a batear a Ted Cruz y la ayuda de Estados Unidos

Pero si algo ha defendido Sheinbaum sobre el tema, es que nuestro país es soberano y eso no va a cambiar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con un comunicado donde rechazan la ayuda de Estados Unidos, y les reiteran que cooperación sí, subordinación no.