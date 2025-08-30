Lo que necesitas saber:
Ted Cruz puso como ejemplo el "Plan Colombia", donde Estados Unidos ayudó al gobierno con la lucha contra guerrillas y el narcotráfico
¡Qué no… entiende! Es básicamente lo que le mandó decir el Gobierno de México a Ted Cruz, luego de que el republicano ofrecería un paro “de amigos” para eliminar a los cárteles de la droga que operan en territorio nacional.
No es la primera vez que Estados Unidos ofrece ayuda a México en ese sentido, queriendo parecer buena onda, pero en el fondo todos sabemos que sus intenciones no deben ser las mejores.
Ted Cruz y su oferta de ayudar a eliminar cárteles
Estados Unidos tiene en la mira el territorio mexicano desde hace mucho, y ha visto en la lucha contra los cárteles una oportunidad de entrar. Desde que clasificaron a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, andan con eso.
Bueno, Ted Cruz volvió a poner el dedo en el renglón:
“Mi mensaje al Gobierno mexicano es: Acepten nuestro ofrecimiento, como amigos (…) acepten nuestra oferta como socios, mano a mano. Vamos a sacar de operación a los cárteles y eso asegurará la seguridad para los estadounidenses y también para los mexicanos”, dijo.
Ted Cruz puso como ejemplo a Colombia y su “Plan Colombia”, donde Estados Unidos y ese país trabajaron juntos en operaciones contra guerrillas, cárteles del narcotráfico, y para fortalecer a sus cuerpos de seguridad.
Hace poco se presentaron dos atentados graves en ese país y un precandidato presidencial fue asesinado… Quizá no es el mejor ejemplo que pudo poner.
México vuelve a batear a Ted Cruz y la ayuda de Estados Unidos
Pero si algo ha defendido Sheinbaum sobre el tema, es que nuestro país es soberano y eso no va a cambiar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió con un comunicado donde rechazan la ayuda de Estados Unidos, y les reiteran que cooperación sí, subordinación no.
- Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas.
- Existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable.
- En las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses, sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación, como lo estableció claramente la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Lo anterior fue compartido directamente con el senador Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, en la reunión sostenida esta mañana en la Cancillería de México.