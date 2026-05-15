Detienen al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado de nexos con el narcotráfico, en Estados Unidos

Lo que necesitas saber: Gerardo Mérida es uno de los 10 exfuncionarios y funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Breaking de viernes, aunque todo esto sucedió días antes: las autoridades de Estados Unidos detuvieron al exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida el lunes 11 de mayo en Arizona.

¿Cómo lo supimos? Mediante un expediente difundido el viernes 15 de mayo, citado tanto por medios nacionales como Latinus o internacionales como El País.

Foto: @Juan_OrtizMX

Y más tarde la información fue confirmada por el Gabinete de Seguridad de México que, con un tuitazo, explicó que Gerardo Mérida Sánchez se lanzó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el 11 de mayo.

Cruzó por la garita de Nogales y ahí quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Foto: @GabSeguridadMX

Detienen al exsecretario de Seguridad de Sinaloa en Estados Unidos

Gerardo Mérida es uno de los 10 exfuncionarios y funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico —de manera específica, los Chapitos del cártel de Sinaloa.

Foto: @Juan_OrtizMX

Lo que se sabe es el mismo día de su detención, Mérida —quien fue secretario de Seguridad de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya— fue llevado al Distrito Sur de Nueva York para que le leyeran cargos por narcotráfico o posesión de armas. De hecho, trascendió que el viernes 15 sería su primera audiencia.

Los cargos

Las autoridades estadunidenses acusan a Gerardo Mérida de importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, conspiración de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Foto: @jrisco

Si es declarado culpable, Mérida podría echarse mínimo unos 40 años en prisión. O, de plano, irse a cadena perpetua.

Por cierto, hay versiones de fuentes federales que trascendieron y señalan que supuestamente Mérida se entregó a la policía de Estados Unidos justo cuando piso Arizona.