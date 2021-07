El primero de Norteamérica: México producirá lote de la Sputnik V

Pues, México se convertirá en el primer país de América del norte en aventurarse para producir un lote de prueba de la vacuna rusa Sputnik V.

Este anuncio lo hizo el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la empresa mexa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), cuyo plan en lanzar la producción local de la vacuna Sputnik V en tierras mexicanas —un poco como lo que hizo Argentina en su momento.

Como saben, en nuestro país la Secretaría de Salud está utilizando la Sputnik V para vacunar a la población en contra del COVID-19.

Sin embargo, para que el acceso a esta mejore y aumente su disponibilidad, Birmex le entrará a la producción de un lote de prueba para ver si aplica la producción local. Y en caso de que sea exitosa, se producirá esta vacuna en México, con el objetivo de acelerar la vacunación contra COVID-19.

De hecho, los resultados de este primer lote estarán bajo la lupa del RDIF, acá las palabras de Kirill Dmitriev, director del Fondo ruso:

“La producción del lote de prueba es un paso importante en el proceso de transferencia tecnológica y esperamos que el lote pueda cumplir con los requisitos más estrictos.

Sputnik V ha sido usada de manera exitosa en México por meses, lo que demuestra un excelente perfil de seguridad y eficacia”.

A la fecha, la vacuna Sputnik V ha sido registrada en 67 países —aunque en Eslovaquia las cosas medio se salieron de control por temas políticos y este país buscó vender las vacunas o regresarlas a Rusia.

De acuerdo con el propio Fondo Ruso de Inversión Directa a la fecha han sido vacunadas 3.5 mil millones de personas con la Sputnik V —cuya eficacia contra el COVID-19 es del 91.6%, de acuerdo con una publicación de la revista científica The Lancet, y del 97.6%, según un análisis de datos sobre la tasa de infección entre las personas que cuentan con el esquema completo en Rusia.

The Russian Direct Investment Fund and Mexico’s @Birmex produced a test batch of the Sputnik V vaccine

Mexico has become the first country of North America both to register and to launch the local production of #SputnikV

👇https://t.co/kuLCqO6cw3 pic.twitter.com/eWdMWDFVP8

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 5, 2021