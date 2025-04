Lo que necesitas saber: Rocío Nahle es una de las voces pesadas en Morena que no quieren a Yunes Márquez, lo acusa por lavado de dinero y otros delitos

Miguel Ángel Yunes Márquez ahora no encuentra quien lo quiera. Después de ser expulsado de PAN intentó afiliarse a Morena, pero dado el despapaye que armó con eso en el partido, ya se echó para atrás. Ahora sí que como diría la canción: ¿Y todo para qué?

Adán Augusto, Yunes Márquez y Noroña / FOTO: PRENSA MORENA/CUARTOSCURO.COM

Yunes Márquez ya no se afiliará a Morena

Pasa que este mismo martes, 1 de abril, Yunes Márquez compartió con todo mundo la carta que le envió a Luisa María Alcalde (la dirigente nacional de Morena a quien le encanta mostrar su imagen en relojes), para avisar que siempre no, porque ya se dio cuenta de que no todos lo quieren en Morena.

“El objetivo (del intento de afiliación) fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división”, podemos leer en la carta de Yunes Márquez.

Miguel Ángel Yunes / Foto: Cuartoscuro

Seguirá en la bancada de Morena, pero sin ser del partido

Eso sí, dando gala de lambisco… Ok, ok, que no se puede poner eso. Dando gala de lealtad a los dirigentes de Morena, avisó que se mantendrá como integrante del Grupo Parlamentario de Morena aunque no lo quieran afiliado al partido, todo con tal de seguir apoyando las decisiones y acciones de Claudia Sheinbaum.

“Enterado de algunas voces que no están de acuerdo con mi afiliación, he tomado las siguientes decisiones: 1.- Continuar apoyando las acciones que emprenda en bien de México la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. 2.- Mantenerme como integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado de la República, donde represento al Estado de Veracruz. 3.- Retirar mi solicitud de afiliación a MORENA”

La carta de Yunes Márquez sobre su afiliación a Morena

Yunes Márquez y por qué ahora ni un partido lo quiere

En caso de que no lo recuerdes, Yunes Márquez fue el senador que dio el voto decisivo para aprobar la Reforma Judicial de AMLO, dándole la espalda a la oposición y a la gente que votó por él justo para tener contrapeso contra el oficialismo. Y por eso en la oposición es un impresentable.

Pero su brinco cual chapulín a Morena no le cayó bien a todos, pues su solicitud puso a todo el partido guinda en debate con voces a favor y en contra. La voz más pesada en contra fue nada menos que la de Rocio Nahle, muy cercana a ya sabes quién, argumentando que hay una carpeta de investigación que lo involucra en lavado de dinero y otros delitos.

“Morena no es refugio de quienes han representado el abuso de poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación”, fue la postura del Comité del partido en Veracruz, donde Nahle es gobernadora. Así que no, en Morena tampoco todos los quieren.

¿El precio de nomás legislar con quien te dé hueso?