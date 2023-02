El papel del Ejército en las labores de seguridad nuevamente se pone en duda. Ahora con la supuesta agresión de militares a un grupo de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas y, más aun, con la respuesta que dieron a familiares y vecinos que exigían justicia.

Aunque, bueno, tampoco hay que dejar de mencionar que las personas que se ve en los videos difundidos en redes, también agredieron a los militares. ¿Quién empezó?, ¿se estaban defendiendo los militares? Como haya sido, para el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las fuerzas armadas están “fuera de control”.

Militares movilizados en Nuevo Laredo, Tamaulipas / Foto: Gabriela Pérez-Cuartoscuro.

Lo anterior fue señalado por el mencionado comité por medio de un comunicado difundido en redes. En éste se inicia acusando que militares agredieron a un grupo de jóvenes que iban regresando a su casa, después de una noche de antro, la madrugada de ayer, 26 de febrero.

La camioneta en que viajaban los jóvenes “recibió más de veinte disparos cuando se encontraba en el crucero de Huasteca y Méndez”, en Nuevo Laredo. “Vecinos aseguran que al menos dos jóvenes fueron rematados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimiento”.

Militar accionando su arma enfrente de vecinos de Nuevo Laredo / Captura de pantalla

Resultado de esta inexplicable acción de parte de los militares (el Comité de Derechos Humanos omite señalar la razón de la agresión), murieron los jóvenes identificados como Gustavo Pérez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Alejandro Trujillo y el estadounidense Gustavo Ángel Suárez.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, otro joven más, identificado simplemente como “Luis Gerardo”, logró sobrevivir al ataque de los militares y encuentra grave en un hospital privado. Habría recibido dos impactos de bala.

Vecinos de Nuevo Laredo confrontaron a militares tras masacre de jóvenes / Captura de pantalla

Sobre estos hechos, señala el Comité de Derechos Humanos, ya fue informado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como el Ejército y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no en tono de “fíjense que pasó esto”… no, con indicación de que ya es urgente atender la situación:

“En Nuevo Laredo los militares están fuera de control y no respetan las órdenes de su Comandante Supremo de no matar heridos, no cometer Masacres y respetar los derechos humanos de las personas”, acusa el Comité local de Derechos Humanos.

Militares de Nuevo Laredo confrontan a vecinos y agreden a personal de Derechos Humanos

Este asunto comenzó a ser mencionado en redes sociales a raíz de videos difundidos en redes. En estos, se ve cómo civiles confrontan a militares, llegando incluso a golpear a uno de ellos. En respuesta, los miembros del Ejército disparan tanto al aire como al suelo, provocando el pánico entre vecinos.

Sobre lo anterior, también se pronunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. En otro comunicado pero sobre los mismos hechos, el comité indicó que los militares agredieron a su personal que se presentó en el lugar de la masacre, así como a vecinos y hasta a un periodista.

Un grupo de familiares increpó a militares luego de que esta madrugada soldados acribillaron a seis jóvenes que salían de un antro; uno de ellos sobrevivió. Los hechos fueron denunciados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Video: Especial pic.twitter.com/jmNopaHjLW February 27, 2023

Según el comunicado, los vecinos sólo reclamaban el abuso de autoridad de parte de militares, cuando estos intentaban llevar la camioneta de los jóvenes agredidos. Eso llegó hasta los golpes y, como se puede ver en los videos, el asunto se salió de control.

“Al menos tres militares accionaron sus armas (…) para dispersar a los manifestantes poniendo en riesgo la vida de todos nosotros, periodistas y vecinos e incluso niños”.

De acuerdo con Derechos Humanos, los militares ordenaron a su personal no grabar, incluso llegando a los manoteos. Al periodista no le fue mejor, a él los militares lo habrían agredido con un aparato de descargas eléctricas, acusa el comité.

No es la primera agresión de militares contra civiles. Derechos Humanos recuerda el caso de la niña Heydi Mariana. Y no se ve que la situación vaya a mejorar, si AMLO “sigue tolerando este tipo de masacres y muertes arbitrarias”.