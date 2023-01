Han pasado 8 años, tres gobiernos estatales —el de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García—, dos gobiernos federales y aún no llega la justicia para el periodista (y su familia) Moisés Sánchez, secuestrado, desaparecido y asesinado en 2015.

Se trata de uno de los casos de violencia contra periodistas denunciados en la última década y que, a pesar de las promesas de los gobiernos en turno, la familia de Moisés Sánchez ha denunciado fallas e incumplimiento en las investigaciones para dar con todos los autores intelectuales y materiales del asesinato del periodista.

Foto: Ilse Huesca-Cuartoscuro.

El caso del asesinato del periodista Moisés Sánchez y los años sin justicia

Moisés Sánchez era un periodista, activista y director de La Unión: la Voz de Medellín en Veracruz.

La tarde del 2 de enero de 2015, Moisés fue secuestrado en su casa —en el municipio de Medellín de Bravo— por un grupo armado. El periodista estuvo desaparecido 22 días y fue hasta el 24 de enero que su cuerpo fue encontrado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano.

Foto: Ilse Huesca-Cuartoscuro.

Ese mismo mes, las autoridades de Veracruz avanzaron en la investigación del caso, acusando a una de las personas detenidas (Clemente N) y a policías municipales de asesinar a Moisés Sánchez el 2 de enero, mientras que el presidente municipal de Medellín de Bravo era investigado por su presunta responsabilidad en el caso —además de que la entonces Procuraduría de Veracruz pedía su desafuero para poder iniciarle una carpeta y procesarlo. AQUÍ la nota que reportó lo sucedido aquel año.

Pese a esos avances, Omar Cruz, entonces presidente municipal, se dio a la fuga —con todo y desafuero— y hasta ahí quedó la investigación.

Verdad y justicia

La familia de Moisés Sánchez ha denunciado que de las personas detenidas, un presunto autor material y tres policías municipales, uno salió en libertad y otros dos están a punto de salir y que pese a la orden de detención del ex presidente municipal de Medellín —militante del PAN— no ha sido arrestado y sólo se sabe que existen más autores materiales por sus apodos, pero no hay nada concreto.

Por esta razón, Jorge Sánchez, hijo del periodista, acudió a la mañanera del 24 de enero para llevar el caso ante AMLO.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Ahí, en Palacio Nacional, le entregó el facsímil de un periódico, donde además de denunciar el caso de Moisés Sánchez, consigna: “A lxs periodistas lxs asesinan por buscar la verdad”, con los casos de homicidio de otros y otras periodistas de Veracruz, y los testimonios de las familias.

¿Qué respondió el presidente? Aquí las palabras de AMLO: “Va a haber justicia siempre, puede tardar pero llega cuando hay voluntad”, en contexto de una crisis de violencia contra periodistas en nuestro país —y que ha tocado los sexenios de Felipe Calderón, EPN y Andrés Manuel López Obrador.