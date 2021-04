Foto: Pixabay ¿Otro? Proponen impuesto del 7% al consumo de plataformas de streaming April 13th, 3:27pm April 13th, 3:33pm Gabriela Espinosa Aquí nos tocó vivir

Con el argumento de que las fuentes de riqueza de la “economía digital” deben contribuir al erario público de los países donde obtienen ganancias, este 13 de abril la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para imponer un impuesto a plataformas digitales de contenido audiovisual en México.

Se trata de adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Hoy en la Gaceta Parlamentaria de @Mx_Diputados se incluye la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre producción y servicios para establecer un impuesto a empresas extranjeras que comercialicen contenidos audiovisuales a través de internet

¿De qué va?

La iniciativa propone un impuesto del 7% al consumo de contenidos audiovisuales de empresas extranjeras conocidas como Over to Top (OTT), es decir: Apple Tv, Disney +, Hulu, Netflix, Roku, etc.

Para asegurarse que las plataformas cumplan con el pago del impuesto, la iniciativa propone que las entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, así como servicios de prepago y cualquier persona que realice servicios de facturación y cobranza a favor de estas empresas extranjeras, estarán obligadas a realizar la retención y entero del impuesto.

Pero no es todo, para asegurar los derechos de los usuarios de estos servicios, la legisladora de Morena propone que todas las empresas tengan un domicilio donde los usuarios puedan presentar quejas y reclamaciones por los servicios que consumen.

De lo contrario deberán pagar una tasa del 15% con el fin de obligar a las plataformas a que tengan un domicilio en territorio nacional.

La iniciativa explica que al menos 40% de ese impuesto recaudado se destinará a programas de cobertura social en telecomunicaciones en comunidades rurales e indígenas apartadas. Afirma que con ello se busca na función distributiva de la riqueza del impuesto para que la mayoría pueda acceder a la información de internet.

Se señala que en el mundo hay una tendencia en el sentido de imponer regulaciones e impuestos a las grandes plataformas tecnológicas y México no debe quedarse atrás.

¿Qué servicios se incluyen para este impuesto?

El texto propone que los servicios audiovisuales comprendidos son, entre otros, la transmisión de películas, series, videos musicales, eventos deportivos y musicales, así como cualquier obra radiodifundida que se produzca y/o transmita en otro país.

Si se aprueba la iniciativa, el decreto entraría en vigor el 1 de enero de 2022.