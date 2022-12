Hasta este 5 de diciembre, el joven aún seguía en terapia intensiva, mientras que su familia estaba en busca del motociclista. Y bueno, los ojos de Colombia están sobre este lamentable caso, en el que el conductor de una moto —de manera deliberada y a exceso de velocidad— decidió rebasar por la vía Bogotá- Villeda, donde terminó llevándose a un ciclista que justo iba en la zona de acotamiento.

¿El saldo? El joven ciclista terminó en terapia intensiva y su familia inició la búsqueda del motociclista, de quien sólo se sabe que —después del atropellamiento y tras sentirse bien— acudió a recoger la moto sin mayor problema.

Foto: @SUBAseAlaBICI

Este caso, aunque sucedió en Colombia, expone una vez más los riesgos de conducir a exceso de velocidad y de ignorar que la vialidad es compartida tanto por transeúntes, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

El impactante video de un motociclista que arrolló a un ciclista por rebasar en carretera

Todo quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes colombianas —e internacionales— que llegó hasta Claudia López Hernández, alcaldesa de Bogotá.

Y de hecho, la alcaldesa condenó de manera dura la actitud del motociclista. Acá su reacción: “El comportamiento de ese motociclista es el de un asesino al volante. Así causan la mayoría de accidentes y fatalidades viales. Son a su vez victimarios y víctimas de las mismas.Aplicarles las sanciones y darles los incentivos para cambiar de comportamiento es fundamental”.

Foto: @felipe_ramir

El impactante video empezó a rolar el 4 de diciembre de este 2022. Ahí vemos a un grupo de motociclistas rodando en la vía Bogotá-Villeda, hasta que uno decide separarse del grupo para rebasar a un camión que iba por la lateral que daba a la zona de acotamiento. Corte a: al rebasar al auto, el motociclista se estrella con un ciclista que circulaba sobre el acotamiento.

El golpe derribó de manera total a los dos jóvenes. Y en el caso del ciclista, el joven terminó hospitalizado en Fontibón, donde lo operaron de una de sus piernas, de acuerdo con RCN Radio.

Foto: @SUBAseAlaBICI

“El muchacho venía de donde su abuela hacía la casa cuando lo estrellaron. Nosotros íbamos atrás, cuando se lo llevaron a un centro de salud lo remitieron a una clínica en Fontibon, ha tenido una cirugía en la pierna pero está en shock”, compartió su familia.

Ahora, queda esperar a que, más allá de las declaraciones, las autoridades y no sólo la familia busquen al motociclista para no dejar impune este caso de abuso vial —pues la familia insiste en el exceso de velocidad y que el conductor no tenía los documentos de ley para andar en moto.

Aquí dejamos el video del motociclista —y antes de que le den play, sólo les decimos que contiene imágenes sensibles: