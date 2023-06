Pues es que también… de ir solos a ir en alianza con los que ni en bola pudieron ganarle a Morena (y hasta con uno de ellos perdiendo el registro), pues como que está muy clara la mejor opción para Movimiento Ciudadano.

Luego de los resultados de las elecciones gubernamentales de Coahuila y del Estado de México (y con “ultimátum” de parte del PAN), Movimiento Ciudadano reafirmó la idea que echó desde hace meses: no se sumará a la alianza opositora para los comicios presidenciales de 2024.

Foto: Marilú Martínez Núñez Facebook.

“Movimiento Ciudadano tiene todo para ganar, así que iremos solos”, sentenció el coordinador nacional del partido, el senador Dante Delgado. “Vamos solos para darle cauce al sentimiento de la sociedad nacional que quiere algo diferente”.

Según lo que dijo Delgado, ya está muy claro que el electorado no ve como buena opción de cambio a una alianza opositora… entonces, para qué sumarse a una idea que nació en debacle y que pinta para seguir por el mismo camino. “Nuestro movimiento no se subirá al Titanic de Va por México”, señaló en redes Dante Delgado, para que quede clara la negativa de sumar se al bloque opositor.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

PAN se dio lujo de darle “ultimátum” a Movimiento Ciudadano

Antes de que Dante Delgado de Movimiento Ciudadano le volviera a hacer el feo a la alianza Va por México, ésta igual se quiso “dar su taco”… como si de veras. Esto por vía del líder del PAN, Marko Cortés, quien pidió a Movimiento Ciudadano unirse ya al bloque opositor, en lugar de sólo ver por sus “intereses partidistas”.

Bueno… así que digan, “qué ultimátum tan duro”, pues no. Pero esa es la forma en la que la alianza Va por México quiso meter presión para tratar de convencer a Movimiento Ciudadano de unirse para el 2024. Ya se vio que no surtió efecto.

Foto: Va x México

Esta no es la primera vez que Movimiento Ciudadano rechaza unirse a la alianza del PRI, PAN y PRD. Antes ya había sido invitado para las elecciones del Estado de México y Coahuila… y, pues Movimiento Ciudadano prefirió no participar antes de sumarse al bloque que, como se preveía, perdió ante Morena en la principal elección del domingo pasado: la del Estado de México (no es que Coahuila no cuente, peeeero es que el Edomex pesa de cara al 2024).

“No participamos por estrategia política, pero hoy nos están atacando”, reprochó Dante Delgado quien se dio tiempo para señalar que será por ahí de julio cuando Movimiento Ciudadano dé señales de su método para eligir candidato presidencial… donde no se ha descartado la posibilidad de incluir a “un personaje externo” (tipo Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal).