Mujer dio a luz en la calle en el municipio de Los Reyes La Paz, Edomex

Otro caso más de una supuesta negligencia. El pasado sábado 15 de mayo, aproximadamente a las 17:40 horas, una mujer dio a luz en la banqueta a unos cuantos metros del Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

¿Por qué parió en la calle? Medios locales aseguran que a la familia le negaron la atención por lo que al intentar buscar en otro hospital, la mujer no alcanzó a llegar y tuvo que dar a luz en la banqueta. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado de México explica que sí la atendieron.

Las imágenes muestran como el bebé nació en la banqueta y los transeuntes se acercan a ayudar a la señora y a reanimar al bebé que al parecer no estaba respirando. Una señora sostiene al bebé e intenta que respire mientras otros gritan a los policías que iban pasando sobre la carretera México-Texcoco.

¿Qué pasó?

Cuando los policías iban pasando por la zona en sus patrullas, la gente que ayudaba a la mujer los llamó para que los ayudarán a trasladar a la señora y a su bebé al hospital, a unos cuantos metros. Sin embargo, los policías afirmaron que no podían por lo que llamaron a una ambulancia.

Para variar la ambulancia nunca llegó y no quedó de otra que los policías trasladaran a la mujer y a su bebé al hospital. La policía explica que ambos fueron ingresados en el Hospital Materno Infantil “Miguel Hidalgo y Costilla”.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud del Estado de México afirma que la paciente acudió por primera vez al hospital a las 13:11 horas de este sábado 15 de mayo, en donde recibió atención médica y al ser valorada por un médico, le dijeron que aún no presentaba actividad uterina, es decir que aún no estaba en trabajo de parto y no mostraba signos de alarma.

Pero horas después, cuando presentó contracciones e intentó regresar al hospital, el parto se dio en la calle.

Reporta Salud #Edoméx estables a mamá y recién nacido en el Hospital de los Reyes La Paz. Más detalles 👉 https://t.co/xjUB1RT5Jw pic.twitter.com/QAcNJOae4b — Secretaría de Salud del Estado de México (@SaludEdomex) May 17, 2021

Cuando los pacientes ingresaron la hospital, el recién nacido fue valorado por un neonatólogo y actualmente se encuentra en el área de urgencias pediátricas con un reporte de salud estable. La mamá fue atendida en urgencias, se encuentra en el área de hospitalización estable también.

¿Cuál será la versión real?