¿Eres tú, Robin Williams? Mujeres se disfrazan de abuelas para recibir vacunas en Florida

Un capítulo más de gandallas internacionales presenta: Autoridades de Salud de Florida, Estados Unidos, reportan que dos mujeres quisieron pasarse de lanza y se disfrazaron de abuelas para que les pusieran la vacuna contra el COVID. Por suerte su chistecito no funcionó.

Este jueves 18 de febrero, el doctor Raúl Pino, director del Departamento de Salud de Florida, en el condado de Orange, informó durante una conferencia de prensa que dos mujeres se disfrazaron de abuelas para que las vacunaran por segunda ocasión contra el coronavirus SARS-CoV-2.

“Así que ayer, nos dimos cuenta de que un par de señoritas vinieron disfrazadas de abuelas para vacunarse por segunda vez”, dijo el funcionario estadounidense.

Sí, esto significa que lograron en una primera ocasión que les colocaran el fármaco, por lo que el doctor agregó: “Así que no sé cómo escaparon la primera vez”.

Según los reportes de las autoridades, las mujeres de entre 30 y 40 años se presentaron en el Centro de Convenciones del Condado de Orange con gorros, guantes y anteojos para recibir la vacunas. Después las descubrieron porque según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, sus edades no coincidían.

¿Cómo? Sí, las dos ya tenían tarjetas de vacunación validas desde su primera vez, pero en su segundo intento las descubrieron gracias a sus licencias de conducir, en las cuales detectaron que sus fechas de nacimiento no eran iguales a las que habían utilizado para registrarse a las vacunas, aunque los nombres sí.

Al final, los oficiales de Florida identificaron a estas mujeres que se disfrazaron de abuelas como Olga Monroy-Ramirez de 44 años, y Martha Vivian Monroy de 34. Sin embargo, la oficina del aguacil señaló que no se tomó ninguna acción para aplicar la ley contra ellas.

Finalmente, informaron que estaban aumentando la seguridad en el sitio de vacunación para que esto no vuelva a ocurrir.

Florida health officials said two women “dressed up as grannies” to try and receive their second dose of the coronavirus vaccine. “I don’t know how they escaped the first time,” said Dr. Raul Pino. https://t.co/yqukHV5zP1 pic.twitter.com/McIeRvHkFE

— The New York Times (@nytimes) February 19, 2021