Incendios forestales consumen la región de Siberia, en Rusia

De acuerdo con el reporte del Servicio Ruso de Protección Forestal, la temporada de incendios forestales de este año en Rusia ha sido de verdad preocupante con más de un millón de hectáreas afectadas por el fuego, además de un aumento de temperatura nunca antes visto.

Hasta el 20 de julio se reportan 307 incendios forestales activos en un área afectada de 836 mil 064 hectáreas en las que miles de bombeos y voluntarios luchan contra el fuego desde hace semanas.

Solo durante la última semana, del 12 al 18 de julio, fueron liquidados 796 incendios forestales en 53 regiones de Rusia, principalmente en Siberia y el Lejano Oriente, específicamente en las Repúblicas de Sakha (Yakutia), Karelia, Leningrado, Irkutsk, Arkhangelsk, Sverdlovsk, Moscú, regiones de Vladimir, Territorio de Krasnoyarsk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug.

Con el objetivo de ayudar a las fuerzas terrestres de combate de incendios, el Servicio Federal de Seguridad de la Aviación utilizará un avión especial para arrojar yoduro de plata a las nubes y provocar lluvias de forma artificial sobre las regiones más inflamables de Gorny, Vilyuisky y Nyurbinsky de Yakutia.

“La Agencia Federal de Protección de la Aviación ha llevado a cabo con éxito el trabajo para provocar precipitaciones artificiales para extinguir los incendios forestales en Yakutia durante casi tres semanas. Se realiza un seguimiento constante para identificar la nubosidad apta para el trabajo en las zonas afectadas por incendios“, se lee en un comunicado.

