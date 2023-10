Se nos fue un grande: Murió Manuel Guerrero, icónico locutor del Club de los Beatles

Lo que necesitas saber: Lamentablemente falleció Manuel Guerrero, el legendario locutor del Club de los Beatles, programa que se transmite en Universal Stereo.

Por medio de sus redes sociales, Grupo Radiocentro anunció el lamentable fallecimiento de Manuel Guerrero, la icónica voz del Club de los Beatles, en Universal Stereo.

“Guerrero era uno de los más grandes conocedores de The Beatles. ¡Descanse en paz!“, se lee en la publicación.

Murió Manuel Guerrero, locutor del Club de los Beatles

Cuando Manuel Guerrero tenía solo 13 años fue a concursar en el programa “El concurso por los 64 mil pesos”, un programa de televisión que se transmitió por el entonces Telesistema Mexicano (antecedente de Televisa), conducido por Pedro Ferriz Santa Cruz y Juan Ruiz Healy.

Ese programa fue dedicado al Cuarteto de Liverpool y conforme el concurso iba avanzando, las preguntas iban subiendo de dificultad. La que le dio la victoria fue “¿cuál fue la canción que la BBC prohibió en Inglaterra por referencias a las drogas?”.

“La respuesta era “A day in the life”, y es curioso que me hayan preguntado eso porque hay otra canción de ese mismo álbum que contiene muchisímas más referencias a drogas y la BBC no la tomó como tal que es “Lucy in the sky with diamonds”. “A day in the life” fue censurada por la frase“I’d love to turn you on”“, explicó el locutor en entrevista.

Cuenta que esa no fue la pregunta más difícil. Esa fue la relativa a la universidad en la que Ringo Starr fue electo vicepresidente honorario.

Manuel Guerrero comenzó en Radio Éxitos en el 790 AM, en Grupo Radiocentro. En aquél entonces solo tenía participaciones semanales que luego se convirtieron en participaciones diarias.

En Universal Stereo comenzó el lunes 4 de abril de 1994, cuando se integró al programa de El Club de Los Beatles.

Guerrero estudió en el CCH Azcapotzalco, en la generación 1974, para luego entrar a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Cuautitlán para cursar la licenciatura en contaduría.

Un día, según contó, el STUNAM lo invitó a conducir un evento de la orquesta con música de los Beatles en la sala Nezahualcóyotl. Eso lo marcó.

Decidió dejar la contaduría y empezar en la locución por dos situaciones: por la oportunidad que tuvo de participar en la radio (que siempre le había gustado) y por la muerte de su papá, en el 80.

“Fueron una serie de factores que se conjugaron para cuando me ofrecieron trabajo de tiempo completo en el radio, es decir, no nada más locutor si no en otras labores de dirección artística. Acepté sin vacilar, independientemente de cuestiones de sueldo, lo que tú buscas siempre es la realización profesional y se me dio…“.

De hecho, explica, Manuel Guerrero conoció a Enrique Rojas gracias al programa “El concurso por los 64 mil pesos”, quien le ayudó como asesor.

El premio del programa también incluía una colección de discos de parte de la compañía de discos CAPITOL (hoy EMI Music) y un viaje a Los Ángeles, en Estados Unidos.

Manuel fue con su hermano mayor, porque él era menor de edad. La empresa iba a conseguir una entrevista personal con Paul McCarteney pero a final de cuentas se dio una entrevista telefónica con John Lennon.

“A él le dijeron que yo era un adolescente que había ganado un concurso de televisión, y él me preguntó cuántos años tenía, cuánto tiempo de fanático de los Beatles, cuánto me había ganado, qué tipo de preguntas me habían hecho, si se me habían hecho difíciles y después de haberle yo respondido todas esas preguntas me dijo “¿Hay algo que tú me quieras preguntar a mí?” Imagínate. Fabuloso“, contó el locutor.

Manuel, por los nervios, solo pudo preguntar si se sentía mejor de componer con Yoko o con los Beatles. Lennon respondió que Yoko y luego habló con ella, quien lo felicitó. Luego la asistente de Lennon anotó la dirección de Manuel y le enviaron dos discos de vinilo, Imagine y Fly, autografiados.

