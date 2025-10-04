Detienen en CDMX a Nelson "N", líder del Tren de Aragua

Lo que necesitas saber: El Tren de Aragua es considerada por Estados Unidos como organización terrorista

Nelson Arturo “N”, líder del Tren de Aragua (organización clasificada como terrorista por Estados Unidos), fue detenido nada menos que en la Ciudad de México.

Así lo informó Omar García Harfuch inicialmente, y la Secretaría de Seguridad ya sacó un comunicado más en forma para ampliar los detalles de la captura.

Nelson Arturo, líder del Tren Aragua / Foto: @OHarfuch

Nelson “N”, líder del Tren de Aragua, detenido en CDMX

“Elementos de la Secretaría de Seguridad, Defensa, FGR, Marina, Guardia Nacional, SSC y Fiscalía CDMX, detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador de esta organización criminal en el país, a quien se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios. También fueron detenidos dos de sus colaboradores directos”, informó Harfuch.

Señala que tienen orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, además de que se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Principal operador del Tren en Aragua en México

De acuerdo con el comunicado oficial, Nelson Arturo “N” es líder y principal operador en México del Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela que, como decíamos antes, fue una de las que Estados Unidos clasificó como terroristas a principios de año.

De hecho, los recientes ataques a embarcaciones venezolanas por parte de Estados Unidos, han sido bajo el señalamiento de pertenecer precisamente al Tren de Aragua y ser “embarcaciones narcoterroristas”.

A Nelson Arturo “N” y sus dos colaboradores les hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo al momento de la detención.