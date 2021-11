Por los “no vacunados” Alemania va rumbo a cuarta ola, prevé ministro de Salud

Ojo aquí sobre lo que pasa allá. Luego de un periodo de aparente estabilidad, Alemania comienza a ver que los casos COVID-19 comienzan a multiplicarse y la razón está en la negativa de mucho a vacunarse, así como el olvido de las medidas básicas de prevención.

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, aceptó que su país está experimentando lo que denomina una “masiva pandemia de no vacunados”, por lo que urrrrrge que las autoridades hagan algo para evitar brotes de COVID-19.

“Actualmente estamos experimentando principalmente una pandemia de no vacunados y es masiva”, dijo Spahn, quien es el ministro de Salud interino en lo que se forma el nuevo gobierno. “En algunas regiones de Alemania, las camas de cuidados intensivos se están agotando nuevamente”, agregó, según medios locales.

Medios locales hacen hincapié en que, con cerca de 83 millones de habitantes, Alemania ha estado en varias ocasiones rozando una cuarta ola de casos de Covid-19; sin embargo, en las últimas semanas ya la sienten respirando en la nuca, debido al alza en la tasa de incidencia, la cual está llegando a niveles no vistos desde mayo.

En las últimas 24 horas, las autoridades alemanas han registrado 20 mil 398 nuevos casos COVID-19 y 194 muertes derivadas del virus SAR-CoV-2 y, aunque en los últimos dos días la incidencia ha ido a la baja, los expertos prevén que la rachita acabará, ya que el pasado lunes algunas regiones tuvieron día festivo y eso muy seguramente elevará los números.

Aunque más del 66% de la población está completamente vacunada, Spahn no dejó de expresar su frustración, ya que el ritmo de aplicación entre los no vacunados se ha ralentizado y eso se debe que una fracción significativa de personas de 18 a 59 años no quieren que les apliquen el “biológico”.

“Habría una cantidad significativamente menor de pacientes con Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos si todos se vacunaran”, señaló el funcionario. “La pandemia no ha terminado”, advirtió, para luego recodar que esto significa continuar usando cubrebocas, seguir con el distanciamiento social y ventilar los espacios interiores.

Y bueno, para los que a la menor provocación ponen a Alemania de ejemplo (para lo que sea), Spahn dice “ño”: “Mi certificado de vacunación se verificó con más frecuencia en un día en Roma que en cuatro semanas en Alemania”, dijo al pedir a bares y restaurantes ponerse más estrictos con los controles de acceso. “No tiene que ver un acoso, sino con evitar una sobrecarga del sistema de salud”.