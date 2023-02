¿Ya extrañan las heladas de enero? Pues, si todavía no, febrero se acaba con altas temperaturas en la CDMX… tan altas que Protección Civil ya activó la correspondiente “alerta amarilla”. Así que abusados.

Por medio de sus redes sociales, La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (más fácil, Protección Civil) informó que se activa la alerta amarilla por el pronóstico de altas temperaturas que se reportará hoy, 28 de febrero, en varias alcaldías.

Agüita para aguantar las altas temperaturas

De acuerdo con el pronóstico, será en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, la Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac… y también en la alcaldía Venustiano Carranza, los puntos en los que más altas temperaturas se sentirán en la CDMX.

Según las previsiones de los especialistas, en las mencionadas alcaldía de la CDMX se esperan temperaturas entre los 28 y 30°. Esto será entre las 14:00 y 17 horas, justo cuando más chingona cae una cerveza… dicen.

Calor en la CDMX y en todo México / Foto: Martín Zetina-Cuartoscuro.

Por lo anterior (las altas temperaturas, no la cerveza), Protección Civil de la CDMX sugiere a los intrépidos que salgan a la calle en las horas señaladas que no dejen de usar bloqueador solar y, de preferencia, no exponerse a los inclementes rayos del sol. Al menos no por tiempo prolongado.

Además, no importa que tan “darks” seas, Protección Civil recomienda mejor usar ropas de colores claros. Ya, si lo que quieres es desparramar estilacho, pues entonces se pueden utilizar gafas de sol, sombrero y/o gorra.

Alerta por altas temperaturas en la CDMX FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La piel no es lo único que necesita protección mientras se está expuesto a altas temperaturas. Con los calores también vienen las enfermedades estomacales. Por ello, las autoridades recomiendan no ingerir alimentos en la vía pública, ya que estos tienden a descomponerse con más rapidez.

Habrá olas de calor en la CDMX y otros estados

Esta es la última alerta amarilla por altas temperaturas de febrero… pero se esperan más, muchas más en los próximos días, porque el termómetro va a subir. Así lo advirtió hace poco el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, en los próximos meses se esperan cuatro ondas de calor. Una en marzo, otra más en abril y mayo será infernal con dos. Esto aplicará no sólo para la CDMX, si no también para el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala.

Seeeeee, amigo del norte, ya sabemos que en tu estado sí hace calor de verdad. Allá ya es costumbre pero, por como está la situación, parece que las altas temperaturas serán, valga la redundancia, más altas. Calor en todos lados, pues.