Lo que necesitas saber: El Banco de México también lanzará nuevas monedas de 2 y 5 pesos en el 2026.

Con la novedad de que a partir de este diciembre comenzará a circular en el país una nueva moneda de peso… y no, no te hablamos de una edición conmemorativa, sino que esta será hecha con materiales menos dañinos para el medio ambiente.

Monedas de México // Foto: Getty Images

¿Cómo es la nueva moneda de peso que circulará a partir de este diciembre?

Este mes no solo llegan las fiestas y la comida, sino que también tendremos una nueva moneda de peso, aunque seguramente ni notaremos la diferencia…

Y es que acuerdo con una nota publicada por La Jornada, el Banco de México pondrá en circulación una moneda hecha con materiales menos dañinos para el medio ambiente, pero que en esencia son lo mismo.

Resulta que tanto en el peso y el tamaño son iguales, incluso serán detectadas sin problema por las máquinas que acepten monedas.

Pero la de peso no será la única que cambiará, pues también lanzarán monedas de 2 y 5 pesos amigables con el ecosistema. Aunque las pondrán en circulación hasta el siguiente año.

El dinero dice mucho de nosotros./Imagen Getty

Y… ¿de qué estarán hechas?

Según la misma información, se migrará a la producción de monedas con núcleos de acero recubierto de bronce (electrochapado) en sustitución del bronce-aluminio que se utiliza actualmente.

Este cambio también representa para el BdeM una disminución de los costos de producción de la moneda por no adquirir el metal. En fin, nuevo mes… nueva moneda, ¿o cómo era?