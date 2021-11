Nuevas fechas de vacunación contra COVID en CDMX para rezagados de los rezagados

Ya no pongan más pretextos, que si ese día tenía una junta, que no pude porque me enfermé del estómago, que se me olvidó y pensé que era otro día; el gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas fechas de vacunación contra COVID-19 para rezagados.

Hay nuevas fechas de vacunación contra COVID en CDMX para rezagados

Come les decíamos, este viernes 5 de noviembre, durante la clásica conferencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que habrá nuevas fechas de vacunación contra COVID-19 para rezagados, para esos despistados o indecisos que aún no se ponen alguna vacuna para enfrentar al coronavirus.

Así es, del miércoles 10 al sábado 13 de noviembre se llevará a cabo una nueva etapa de vacunación contra COVID-19 en CDMX para personas rezagadas. Acá te van las fechas y las iniciales a las que les toca:

Miércoles 10 de noviembre: A, B, C, D, E, F

Jueves 11 de noviembre: G, H, I, J, K, L

Viernes 12 de noviembre: M, N, Ñ, O, P, Q

Sábado 13 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Dónde aplicarán las vacunas?

Según las autoridades capitalinas, la primera dosis de AstraZeneca y Cansino se aplicarán en la Biblioteca Vasconcelos, mientras que la primera de Sputnik y también de Cansiono, se inyectarán en el CENCIS Marina.

Por otra parte, la segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca se aplicará en la Biblioteca Vasconcelos, mientras que la segunda de Sputnik y Pfizer en el CENSIS Marina.

Mañana termina el plan de rezagados de esta semana

Si no quieres esperar, te recordamos que el Plan de Atención a Rezagados de esta semana aún sigue, ya que terminará este sábado 6 de noviembre. Sí, la primera dosis de AstraZeneca y Cansino se coloca en la Biblioteca Vasconcelos, mientras que en el CENSIS Marina se pone la primera de Sputnik y Cansino.

Igualmente con la segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca, la cual se pondrá en la Biblioteca Vasconcelos, mientras que la segunda de Sputnik y Pfizer se inyectará en el CENCIS Marina.

De hecho, todavía sigue la vacunación contra COVID-19 para adolescentes con comorbilidades graves en el CENCIS Marina, donde se coloca la dosis de Pfizer.

Por último, no olvides que necesitas llevar los siguientes documentos para que te vacunen:

Una identificación oficial (como el INE)

Expediente de vacunación (lo descargas en mivacuna.salud.gob.mx y tienes que llenarlo)

y tienes que llenarlo) Si vas por segunda dosis, necesitas el comprobante de la primera

Para los adolescentes, un comprobante médico con cédula profesional

*A partir del minuto 7:17 puedes ver la información sobre la vacunación para rezagados en CDMX