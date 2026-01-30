Lo que necesitas saber: Ricardo Salinas ya pagó 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos y en el restante lo cubrirá en abonos chiquitos en 18 pagos.

Pues al final Ricardo Salinas Pliego tuvo que ceder… y luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revelara que el empresario mostró la intención de pagar, ahora sí se anunció -de mala gana- que pagará su deuda ante el SAT.

Ricardo Salinas pagará 32 mil millones de pesos al SAT

Pues ni le fue tan mal… dirán muchos por ahí. Resulta que el SAT anunció el acuerdo al que llegó con Grupo Salinas. Ahora, el “tío Richi” deberá pagar 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos para cubrir su deuda.

Así como en su famosa tienda departamental, Ricardo Salinas ya pagó 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos y en el restante lo cubrirá en abonos chiquitos en 18 pagos.

Eso sí, no se quedaron las ganas de “anunciar” mediante redes sociales el acuerdo (al que de muy mala gana) llegó Grupo Salinas con el SAT.

“Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa“, se lee en el comunicado.

Sheinbaum confirma que Salinas Pliego tiene “intención” de pagar deuda al SAT

Desde hace ya tiempo que Salinas Pliego traía sus broncas con el SAT, pero eso está por terminar. Claudia Sheinbaum confirmó que el “tío Richi” sí pagará su deuda… aun cuando no pagó en el tiempo establecido.

Y es que el SAT le había puesto como plazo el pasado viernes 23 de enero para pagar su saldo pendiente de ejercicios fiscales de 2008 a 2015 por alrededor de 51 mil millones de pesos.

“Plantearon su deseo al pagar, entonces ahí se abre un espacio y esperamos que ocurra esta semana y cómo van a pagar“, informó la mandataria durante la mañanera.