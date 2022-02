“Nunca maté a nadie”: Roberto Palazuelos se retracta de lo dicho en 2020

Pues que siempre no. Pese a que lo dijo muy clarito en la entrevista que ofreció en 2020 para Yordi Rosado (¡Quiúbole con los mirreyes!), ahora el empresario e influencer Roberto Palazuelos dice que no: cuando dijo “matamos” no se refería a “yo y otros nos echamos a”…

Luego de las críticas y los llamados a bajar su precandidatura a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos ofreció una conferencia de prensa en la que negó sus dichos de 2020. Aunque en aquella ocasión confesó que él y sus acompañantes mataron a dos personas, ahora minimizó su participación…

“Están manejando que yo lo maté, nunca maté a nadie, nunca nada, fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales ni nada de eso”, aclaró Palazuelos.

¿Entonces, hubo muertos o no? De acuerdo con lo que narró nuevamente el Diamante Negro, los hechos que le “presumió” (acá, nomás para echar la cábula) al presentador Yordi Rosado sucedieron en 2001. Él y sus acompañantes iban llegando al entonces DF (específicamente a la delegación Miguel Hidalgo) cuando fueron emboscados.

“Llegaron balaceándonos, un escolta, un militar del Ejército repelió la agresión, mató a una de las personas, yo tiré un tiro al aire, mi arma estaba registrada, una portación de la SEDENA”, explicó Roberto Palazuelos.

Así que, según lo “aclarado” por el aspirante a gobernador por Movimiento Ciudadano, sí hubo muertos, pero no de su parte, sino de su escolta… él nomás tiró al aire y listo. “No es ningún escándalo, a usted también le pudo haber pasado que la quieran agarrar en el DF y la traten de asaltar y su marido sea policía y alguien la defienda”.

En la entrevista realizada en 2020 (con más de 7 millones de vistas y muchos likes y comentarios a favor, por cierto), Roberto Palazuelos había dicho casi la misma historia… nomás que presumiendo que él sí había sido parte de las bajas. “Yo con mi conocimiento jurídico, dije, este güey ya le jaló, trae pólvora (en la mano), si me lo chingo es legítima defensa: se armó una puta balacera, matamos a dos cabrones, todo mundo le dio a todos”, explicó claramente.

“Matamos al gordo, matamos a otro wey”. Este es Roberto Palazuelos.

Tengo miedo de que nada de lo que digamos evite que sea gobernador de Quintana Roo.

Me acordé de lo que dijo cierto político: “Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos”. pic.twitter.com/h0oNwITGql — Luis Tapia (@EliudTapia) February 7, 2022

Miembros de Movimiento Ciudadano piden bajar a Palazuelos

Pues bueeeeeno… en la conferencia aclaratoria se hizo acompañar de un logo del partido Movimiento Ciudadano, el cual no ha dicho ni “pío” de las declaraciones de su flamante precandidato. No de manera institucional, porque ya son varios los militantes que han mostrado su negativa a seguir apoyando las intenciones políticas de Palazuelos.

“No basta con que Palazuelos se retracte de sus dichos, su trayectoria lo marca y es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en Movimiento Ciudadano para ser una alternativa ciudadana. Es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla”, señaló la exlegisladora Martha Tagle.

Otra representante que se ha mostrado en contra de una posible candidatura de Palazuelos es Patricia Mercado. Según la senadora de Movimiento Ciudadano, el partido está “en otro momento, con otro tipo de plataforma… y Palazuelos no representa esto”.