El sueño terminó: Obispo Onésimo Cepeda no será candidato a diputado

Tantas pasiones despertó el anuncio de la candidatura de Onésimo Cepeda para que, a final de cuentas, no se armó. El propio obispo emérito de Ecatepec confirmó que no contenderá por una diputación, ya que no está dispuesto a soltar el hueso clerical “por una pendejada de tres años”.

“Yo jamás voy a abandonar mi ministerio porque sería tanto como vender mi progenitura por un plato de lentejas”, señaló el polémico Onésimo Cepeda en entrevista con Carlos Marín. Además, afirmó que nomás le hizo a la mam**a, ya que en su presentación como precandidato a la diputación local de Ecatepec no firmó su registro… y no tiene la intención de hacerlo.

Onésimo Cepeda agregó que consultó con el mismísimo papa Francisco si había chance de incursionar a la política nacional y éste, vía el nuncio apostólico Franco Coppola, le advirtió que si le entra a la lucha por la diputación corre el riesgo de perder su obispado. “Soy obispo y no me lo pueden quitar, soy sacerdote hasta que… y eso es mucho más importante que ser diputado”.

Episcopado también bajó a Onésimo

Desde horas antes de la presentación de la candidatura del obispo emérito por el partido Fuerza por México ya se dibujaba que ésta sería imposible. Desde especialistas en derecho hasta opinólogos en redes recordaron que la Constitución es bien clara en cuanto a impedir que ministros religiosos se involucren en asuntos políticos.

Inclusive, la propia Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado para, aunque sea de rebote, aclararle a Onésimo Cepeda que candidatura nomás no se iba a poder. “Como Ministros de culto, siendo respetuosos de las leyes tanto civiles como canónicas, nos abstenemos de participar directa o indirectamente [en todo proceso electoral], vinculados a cualquier partido político”.

Tras aclarar que los representantes de la iglesia no pueden participar en asuntos políticos, la Diócesis de Ecatepec (en representación del Episcopado Mexicano) señaló que si con todo lo explicado Onésimo Cepeda seguía empeñado en ser diputado, pues adelante… nomás que ellos se deslindaban de cualquier nexo. “Mons. Onésimo Cepeda Silva no representa la postura oficial de la Iglesia Católica de la Diócesis de Ecatepec”.

Y listo, así de rápido terminaron los sueños políticos de Onésimo Cepeda. Ahora falta ver lo que dicen los de Fuerza por México que, aún sabiendo de los impedimentos que tenía el clérigo para contender por una diputación, montaron todo el “chou” de su presentación…