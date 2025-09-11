CETRAM Observatorio de CDMX… una construcción que lleva 10 años y no termina

Lo que necesitas saber: El CETRAM de Observatorio conectará el Tren Interurbano, las líneas 1 y 12 del Metro y la central camionera poniente... aunque su construcción ha demorado 10 años.

El gobierno de CDMX tiene un montón de pendientes en cuanto a movilidad: que si la modernización de las líneas 1, 3 y A o la ampliación de la Línea 12 del Metro, cuyo CETRAM de Observatorio —ubicado al Poniente de la ciudad— conectará con otros medios de transporte como el Tren Interurbano y autobuses, entre otros proyectos.

Por acá nos vamos a clavar un poco en la ampliación de la Línea 12 —que hasta 2025 corre de Tláhuac a Mixcoac— y la modernización del CETRAM de Observatorio para conectar con el Tren Interurbano, la central camionera poniente y las líneas 1 y 12 del Metro.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Y aprovechando que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé la apertura total del Tren Interurbano entre diciembre de 2025 y enero de 2026 y ha prometido que en su sexenio terminarán la ampliación de la Línea 12… que comenzó en 2015.

CETRAM Observatorio

Ok, la modernización del Centro y Estación de Transferencia Modal (CETRAM) es un proyecto cuya construcción va de la mano de la ampliación de la Línea 12 del Metro.

Desde 1972, la estación Observatorio —nombrada así por la ubicación del Observatorio Astronómico Nacional en lo más alto del Palacio Nacional de la Universidad Nacional de México (o la UNAM)— ha funcionado como terminal de la Línea 1.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Y también como punto de conexión con la Central Camionera Poniente. Tan sólo en 2023 —antes del cierre del segundo tramo de la Línea 1—, la estación Observatorio transportó a 117 mil 965 personas de enero a septiembre de ese mismo año.

Es un buen número de usuarios, ¿no? Y lo será más si se cumplen los objetivos de la ampliación de la Línea 12 y las conexiones que se harán en el CETRAM Observatorio en beneficio, calculan las autoridades, de 271 mil usuarios.

El CETRAM más grande de México

Sí, desde hace mucho tiempo hemos escuchado decir que el CETRAM Observatorio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, será el más gran de todo México.

Va de nuevo: con las conexiones con la estación Observatorio de las Líneas 1 y 12, el Tren Interurbano y la central camionera.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

La bronca es que se trata de un proyecto que ha tardado 10 años —con sus etapas inconclusas— y parece no tener fin.

Ampliación de la Línea 12 del Metro

En octubre de 2014 las autoridades anunciaron, de manera formal, la ampliación de la llamada línea dorada con miras a iniciar la obra civil en 2015.

La idea fue construir dos estaciones más entre Mixcoac y Observatorio: Valentín Campa y Álvaro Obregón.

Se trata de una construcción de 3.59 kilómetros de longitud de túnel y 1.09 km de estaciones, el depósito de trenes y zona de transición. En total, son 4.6 km hasta la terminal en Observatorio.

Foto: fonadin.gob.mx

De concretarse, la Línea 12 sería la de mayor extensión del Sistema de Transporte Colectivo Metro con 28.3 km totales.

En su momento, el entonces secretario de Obras y Servicios (SOBSE) de CDMX, Jesús Esteva, explicó que esta ampliación se había dividido en 3 etapas:

La construcción de un túnel principal de 3 mil 883 metros y 7 lumbreras —pozos de acceso o respiradores.

La ampliación de vías y obra electromecánica.

Y la construcción de estaciones a cielo abierto, la nave de depósito y la llamada zona de transición.

10 años de retraso

En Sopitas.com le preguntamos a la SOBSE —en una solicitud vía transparencia— cuál era el avance de la ampliación de la Línea 12 y, ¿qué creen?

Nos dijeron que no estaban obligados a generar documentos ad hoc para respondernos, además de que nos mandaron con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a preguntar.

Foto: GIFER

Aun así, la misma SOBSE respondió una solicitud de La Jornada —en 2025— donde explicó que el proyecto de la ampliación de la Línea 12 tiene un avance del 52.1% a 10 años de haber iniciado con su construcción.

Este avance fue el mismo que el reportado en el último informe de Gobierno de Martí Batres.

Han pasado 3 gobiernos distintos —el de EPN, AMLO y ahora Sheinbaum— y la ampliación nada más no termina.

¿Cuánto se ha invertido?

El mismo Jesús Esteva declaró que la inversión total de la ampliación de la Línea 12 había sido de 9 mil 901 millones hasta 2020.

Y que todavía les quedaba por gastar o ejercer 4 mil 908 millones de pesos para 2022.

Foto: Presidencia.

De acuerdo a Animal Político, con corte a 2024, se han invertido 13 mil millones de pesos en esta obra en la que han trabajado la SOBSE y la Secretaría de Infraestructura.

Pero, ¿por qué ha demorado?

Por una mezcla de circunstancias nada chidas. De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las broncas van desde la falta de derechos de vía y propiedad.

Sí, las autoridades, al momento de iniciar con el proyecto, aún no tenían varios derechos, lo que a su vez aumentó los plazos para trabajar en la construcción hasta 191%.

O los daños provocados a las casas cercanas a la zona de construcción. En algunos casos, tuvieron que suspender las obras para estudiar bien bien la zona de construcción y sus riesgos.

Sobrecostos y hasta el pago de servicios que no cumplían con los estándares de calidad. O el hallazgo en las excavaciones de tiraderos y rellenos de basura y cascajo.