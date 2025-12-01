Lo que necesitas saber: Además de Raúl Rocha Cantú, Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, otra copropietaria de Miss Universo, también es buscada por la justicia... ella en Tailandia, por el delito de fraude.

Bueeeeeeno, el copropietario del certamen sí está metido en ondas con el crimen organizado (así lo revelan las investigaciones), pero Miss Universo, como tal, no… así lo dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Raúl Rocha, copropietario Miss Universo / Foto: facebook.com/MissUniverse

Polémica empezó por padre de Fátima Bosch, reciente ganadora del certamen

En conferencia de prensa, Garría Harfuch descartó que el concurso de belleza, Miss Universo, tenga vínculos con el crimen organizado: ni financieros, ni de ningún otro tipo. Al menos, por el momento no se han descubierto indicios que apunten a ellos.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo ni tenemos relacionada nada que tenga que ver con el concurso como tal”, aseguró Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch presenta Estrategia Nacional Contra la Extorsión / Foto:@OHarfuch

Copropietario de Miss Universo es investigado por tráfico de drogas, armas… y huachicol

El comentario de García Harfuch se da luego de varios días en los que el certamen Miss Universo ha sido vinculado con temas que nada tienen que ver con la belleza.

Primero, a partir de la coronación de la mexicana Fátima Bosch, cuyo padre es un empresario relacionado con PEMEX (y por ahí se habló de un conflicto de intereses, por su relación con el copropietario del concurso de belleza).

Fátima Bosch, Miss Universo / Imagen: @MissUniverse

Sin embargo, los señalamientos de un posible nexo de Miss Universo con el crimen organizado vino con la confirmación de investigaciones en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen. De acuerdo con las pesquisas de la FGR, Rocha operaba una red que traficaba armas, drogas y combustible...

Pese a lo anterior, pues dice García Harfuch que no hay elementos para decir que el concurso Miss Universo esté embarrado en el crimen organizado. ¿Será? De acuerdo con Harfuch, las investigaciones del caso han estado a cargo de la FGR, la Secretaría de Seguridad y todas las instituciones que confirman el gabinete de Seguridad.