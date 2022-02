OMS dice que Europa está por entrar a “un largo periodo de tranquilidad” en la pandemia

Con tanto levantamiento de restricciones en países del viejo continente, la OMS ya se puso en sintonía, asegurando que se vienen buenos tiempos para Europa y el manejo de la pandemia (pese a que los contagios siguen con números altos).

No fue el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)… ya saben, el buen Tedros sí es más cauto, no así el representante europeo de la organización, Hans Kluge. Éste sí se fue con el pronóstico optimista, basado en los altos porcentajes de vacunación, el desarrollo de la variante Ómicron y que ya mero se acaba el invierno.

“Este contexto, que hasta ahora no vivimos en esta pandemia, nos da la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad”, señaló Kluge, quien hace unos días dijo que Europa está a punto de salir de la pandemia (que no quiere decir que el SARS-CoV-2 vaya a pasar a una era endémica).

Así que digamos que la pandemia entra en periodo de “tregua”… la cual podría convertirse en una paz duradera, siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos ya dichos en repetidas ocasiones: seguir con las campañas de vacunación COVID-19 y vigilar la aparición de nuevas variantes.

Es probable que no tarde el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en dar una versión no tan optimista de este anuncio, ya que Klugen sale con este pronóstico no importando que –según reporte The Guardian– la Unión Europea reportó 12 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada, el total semanal más alto de lo que va de la pandemia.

Pues sí, muchon pin$%&/es casos COVID-19, peeero el representante de la OMS en Europa ve buena expectativa tomando en consideración que, aunque las admisiones hospitalarias crecieron, no lo hicieron a un ritmo tan acelerado. Además, la cantidad de pacientes en cuidados intensivos no aumentó significativamente y el número de muertes en toda la región también comienza a estabilizarse.

Es decir, todavía esto de la pandemia sigue gacho, pero no tanto… al menos, los gobiernos de Europa ya pueden tomar acciones para controlar la transmisión de la enfermedad.

Para que la situación que se avecina en Europa se mantenga por un buen tiempo (quizá de manera permanente), la OMS volvió a pedir a los países no ser gandallas y repartir parejo las vacunas.

“No podemos aceptar la inequidad de las vacunas por un día más: las vacunas deben ser para todos, en el rincón más remoto de nuestra vasta región y más allá”.