Que siempre sí: OMS recomienda vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años

Que sí, que no… La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer su veredicto y recomendó la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el COVID-19 para personas mayores de 65 años. Sí, esto después de que la Unión Europea hiciera lo mismo pero Alemania no.

Esta institución mundial recomendó, en su conferencia diaria, el uso de la vacuna de AstraZeneca en adultos mayores de 65 años en adelante. Así lo anunció el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos (SAGE, por sus siglas en inglés) de la organización.

De hecho, en este mismo informe, también dieron su aprobación a esta vacuna para que se utilice contra todas las variantes que ahora existen del coronavirus SARS-CoV-2.

Esto a pesar de que los análisis preliminares del SAGE mostraron una ligera reducción de la eficacia de la vacuna contra la variante británica, además de una “marcada reducción de la eficacia” contra la enfermedad leve y moderada provocada por la cepa que se originó en Sudáfrica.

La OMS anunció que recomienda el uso de la vacuna de AstraZeneca incluso si existen variantes del coronavirus en un territorio: “Los países deben llevar a cabo una evaluación de beneficios y riesgos según la situación epidemiológica local, incluida la extensión de las variantes del virus en circulación”.

Por otra parte, indicaron que en Sudáfrica ya se reporta una reducción marcada de la vacuna contra la enfermedad leve y moderada, así como una reducción de anticuerpos, y comentaron que no se ha evaluado la eficacia que tiene el fármaco contra la enfermedad grave, pero que hay pruebas “indirectas” de que es eficaz.

Finalmente señalaron que existe la necesidad urgente de una evaluación de las variantes y del posible impacto en la eficacia de la vacuna.

