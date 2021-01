Unión Europea aprueba vacuna de AstraZeneca para mayores de 18 a pesar de dudas de Alemania

¡Decídanse! La Agencia Europea del Medicamento dio a conocer este día que aprobó el uso de la vacuna que desarrolló AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Sí, solamente en personas mayores de 18 años, aunque ayer Alemania recomendaba no utilizarla en adultos mayores de más de 65 años.

Este 29 de enero, por medio de una conferencia de prensa, la Agencia del Medicamento de la Unión Europea dio a conocer que aprobó el uso condicional de la vacuna de AstraZeneca, pues indicaron que ésta solo deberá aplicarse a personas mayores de 18 años, ya que no existen evidencias de que tenga eficacia en menores de esta edad.

Ahora, de acuerdo con información de EFE, la Comisión Europea tendrá que estudiar las conclusiones del Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) de la EMA antes de dar definitivamente una licencia a la empresa farmacéutica, con la que sigue negociando la entrega de las dosis prometidas durante el primer trimestre de este año.

Si consigue esta licencia, la vacuna de AstraZeneca será oficialmente la tercera que se autoriza al mismo tiempo y en las mismas condiciones para todos los países de la Unión Europea desde que comenzó la pandemia.

