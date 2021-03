“Grotesca”: Así define la OMS la diferencia de vacunación entre ricos y pobres

La OMS ya lleva rato señalando el acaparamiento de las vacunas que se han desarrollado contra el COVID-19 —por parte de los países más ricos del mundo— y que esta situación nos llevaría a una especie de fracaso moral, ya que las naciones más pobres tienen mayor dificultad en acceder a las vacunas. Hoy (22 de marzo), el director de la Organización Mundial de la Salud fue más allá y calificó a esta situación como “grotesca”.

Así, con este calificativo y en medio de los intentos para que el mecanismo de COVAX —la entrega de vacunas a países de escasos recursos— avance, Tedros Adhanom Thebreyesus acusó que los países ricos siguen sin escuchar el llamado de emergencia existente en otras regiones.

“The ’s poorest countries wonder whether rich countries really mean what they say when they talk about . The inequitable distribution of #COVID19 vaccines is not just a moral outrage. It’s also economically & epidemiologically self-defeating”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 22, 2021