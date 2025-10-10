Lo que necesitas saber: Aunque Israel confirma el inicio del cese al fuego, advierte que militares todavía tienen la orden de eliminar cualquier amenaza inmediata.

Hace unos meses, eran desplazados por orden de Israel, pero, ahora que el gobierno de Netanyahu y Hamás han acordado el cese al fuego en Gaza, miles de palestinos regresan a casa…. O a lo que queda de ella.

Tanques israelíes en Gaza // X:@AvichayAdraee

Israel permitirá ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

“El acuerdo de cese al fuego entró en efecto a las 12:00”, confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel en mensaje publicado en redes… y, tan luego que se difundió el anuncio, comenzó el regreso de palestinos a la ciudad de Gaza.

En una enorme caravana, los miles de palestinos desplazados caminan de regreso a la región norte de Gaza. Las imágenes de esto son compartidas por diversos medios: miles de personas a lo largo de las costas que Trump y Netanyahu dicen que convertirán en resort turístico.

Trem y Netanyahu en video creado con IA… y compartido por Trump / Captura de pantalla

Ejercito israelí advierte que eliminará “cualquier amenaza inmediata”

Pero, en lo que Estados Unidos e Israel comienzan con los planes de reconstrucción en Gaza, ¿qué? Bueno, de acuerdo con The Guardian, el ejército de Israel permitirá que diariamente entren a la región 600 camiones con ayuda.

Aunque existe el cese al fuego, las fuerzas de Israel continuarán con presencia en Gaza. Sólo se han posicionado en líneas de despliegue actualizadas con el acuerdo… bajo la advertencia de que “continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata”.

Ejército de Israel en Gaza // X:@AvichayAdraee

Miles de palestinos regresan a Gaza quizás confiados en que el acuerdo de cese al fuego ya está más que cerrado. Sin embargo, Hamás tiene un plazo de 72 horas para comenzar con la pactada entrega de rehenes (vivos y muertos). Se supone que Israel también entregará a palestino que tiene bajo su resguardo.