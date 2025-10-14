Lo que necesitas saber: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció un récord de recaudación en 2024: $4.9 billones de pesos metió a las arcas... y se espera que en 2025 rebase la cifra.

Aunque es una las dependencias del gobierno que se ve que más le chambea, parece que la administración no trata con cariño a lo empleados del SAT… y, por ello, se realiza con paro nacional. Bueno, diiiiiiiiiiiiiiiiiicen.

Paro nacional SAT / Captura de pantalla

Es un paro nacional en modalidad “brazos caídos”

Este martes 14 de octubre, varios trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) armaron lo que se dice que es un paro nacional… en la modalidad “brazos caídos”, o sea, si en la chamba, pero sin hacer nada (o sacando nomás “lo urgente”).

De acuerdo con los reportes, el paro comenzó por ahí de las 8:00 am, cuando los primeros trabajadores de la institución que sangra a los contribuyentes (para beneficio del colectivo, claro) se presentaron a laborar.

¿Qué piden los trabajadores del SAT?

Según se ha dado a conocer, el paro nacional se da por incumplimiento a la promesa de aumento salarial… bueno, ni promesa es: se estableció que debía ser del 12% a partir de enero pasado. Y, hasta la fecha, se denuncia que no es así.

Además del aumento salarial, los trabajadores del SAT exigen el restablecimiento de prestaciones que han sido recortadas o eliminadas y que se respeten los horarios (o, en su caso, se paguen horas extras).

Son sólo unos “pocos”, dice Claudia Sheinbaum

Sobre el paro nacional convocado por trabajadores del SAT, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el asunto asegurando que se trata de “pocos trabajadores”.

“Lo está atendiendo el director del SAT y el secretario del Trabajo. Son pocos los trabajadores que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos (…) no es algo que vaya a generar un problema grave”, previó Sheinbaum.

Sobre las posibles afectaciones a los contribuyentes que tenían pensado hacer trámites fiscales hoy, la presidenta Sheinbaum pidió chance de checar cuáles oficinas están cerradas, para ver cómo reagendan citas o dan opciones a personas que pierdan el trámite por el “paro nacional”.