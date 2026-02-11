Lo que necesitas saber: Vecinos denuncian que se está privatizando Parque Lira al permitir una exposición privada, con costo de entrada, dentro de ese espacio público

Parque Lira se convirtió en punto de conflicto entre pobladores y activistas frente al gobierno local al mando de Mauricio Tabe. Un bloqueo maratónico afectó la circulación en la zona y quizá te preguntes qué rayos pasa.

Así el bloqueo en Parque Lira

Protesta contra privatización de Parque Lira

Bueno, lo que pasa es que vecinos y activistas decidieron manifestarse en contra de lo que, denuncian, es un intento de privatizar el Parque Lira.

Sucede que Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, autorizó la instalación de la exposición “Alicia en el País de las Maravillas”, que estará abierta al público desde este mes de febrero allí mismo, en Parque Lira.

El problema es que se trata de una exposición privada, con un costo de entrada. Por ello las y los manifestantes denuncian que están convirtiendo un parque público en un centro privado con acceso sólo a quien paga una entrada. Por eso la protesta y bloqueo.

Foto: “Alicia Luces y Maravillas” (Facebook)

Alcaldía defiende uso de Parque Lira para “Alicia en el País de las Maravillas”

Ante lo viral que se volvió la protesta, la alcaldía Miguel Hidalgo de plano sacó un comunicado para tratar de explicarse. Aseguran que la exposición no afectará la flora y fauna del Parque Lira (otra de las denuncias de vecinos), y que la mayor parte del espacio seguirá abierto al público sin costo, además de permitir el acceso gratuito a vecinos de las colonias aledañas (ehhh… ¿gracias?).

También ponen como argumento que todo el dinero para la instalación corre por cuenta de la empresa privada detrás de la exposición, y que dejará mucho billete a la alcaldía que prometen destinar a la mejora de Parque Lira (4.1 millones de pesos destinados a iluminación, áreas verdes y mantenimiento).

Sobre el bloqueo, indican que desde el 9 de febrero se alcanzaron acuerdos con la gente que protestaba y la mayoría de manifestantes se retiraron, pero que un “grupo minoritario” mantuvo el bloqueo a pesar de esos acuerdos.

Comunicado de la alcaldía sobre lo que pasa en Parque Lira

Clara Brugada hablará con el alcalde por el tema de Parque Lira

Y tanto ruido ha hecho el asunto, que de plano cuestionaron a Clara Brugada sobre el tema. La jefa de Gobierno dejó claro que no está de acuerdo con la privatización de Parque Lira.

“Por supuesto que no estoy de acuerdo en que se privatice el espacio público desde las alcaldías. No debemos privatizar un espacio público. Entiendo que es una programación privada y se está evitando que la población utilice un lugar que usan diariamente, excluyendo a la gente”.

Por todo ello comentó que va a reunirse con el alcalde de la Miguel Hidalgo a ver qué puede lograr con él.

Pero bueno, ahora sabes lo que está pasando en Parque Lira, un tema al que sin duda debemos prestarle mucha atención porque puede sentar un precedente, para bien o para mal.